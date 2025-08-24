Es tendencia:
Boca Juniors

El descargo de Edinson Cavani tras volver al gol con Boca vs. Banfield: “Hay que aguantar”

El uruguayo habló tras convertir el segundo tanto del Xeneize en La Bombonera y reveló cómo atravesó su sequía a nivel personal.

Por Bruno Carbajo

© GettyCavani cortó la sequía y festejó ante Banfield.

La victoria 2-0 de Boca ante Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura dejó una noticia más que importante para el Xeneize: Edinson Cavani volvió al gol. El Matador rompió su sequía a los 36 minutos del segundo tiempo, tras encontrarse con un rebote que le permitió definir de cabeza con el arco en soledad.

Se trata de un festejo que, en lo personal, vale más que un simple aumento en el marcador para Cavani. Fue su primer gol en el campeonato, el cuarto que anota en el año y, como si fuera poco, le puso fin a una racha de cinco meses sin gritos en La Bombonera. Un momento complicado del cual buscó salir con su típica premisa: trabajo.

Soy lo mismo de siempre. Todos los días hay que dar el máximo para venir y dar lo máximo acá“, expresó Cavani tras el triunfo ante Banfield. Y al ser consultado por los cuestionamientos y especulaciones que giraron entorno a su nombre durante las últimas semanas, respondió bajo la misma línea. “No hay receta especial, es el trabajo. Hay momentos que se agacha la cabeza y hay que aguantar las críticas o lo que sea. Hay que confiar en la disciplina, eso es lo que te saca adelante”, aseguró el Matador.

Aunque reconoció que, al final de todo, el rendimiento individual lo pone en un segundo plano. “Lo más importante es que el equipo gane, estar cada vez más cerca del objetivo. Después los goles los terminará haciendo Merentiel, Cavani o los defensores, lo importante es que Boca gane“, aseveró.

Y mirando hacia delante, se mostró optimista: “Dimos otro paso. Tenemos que seguir creciendo como equipo y lograr lo que queremos todos, que es campeonar“.

