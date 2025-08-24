Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Así está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 tras la victoria de Boca ante Banfield

La victoria de Argentinos Juniors puso en alerta a los de Russo, que salieron a jugar ante Banfield con la obligación de ganar para entrar en zona de Libertadores.

Por Agustín Vetere

Leandro Paredes, mediocampista de Boca.
© GettyLeandro Paredes, mediocampista de Boca.

Se desarrolla la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 y, con tres compromisos este domingo, hubo modificaciones en lo más alto de la tabla anual. Cabe recordar que Independiente y Platense, pactado inicialmente para esta jornada, fue postergado tras los incidentes entre el Rojo y Universidad de Chile.

Temprano, Argentinos Juniors, uno de los equipos que hoy luchan por los tres puestos de clasificación a la Copa Libertadores, venció con un holgado 4-1 a Racing en La Paternal. Así, el Bicho volvió a escalar para quedarse momentáneamente con el tercer escalón.

Pero más tarde fue el turno de Boca Juniors, que sabía que con una victoria regresaría a ese tercer lugar, el que otorga un cupo para la fase previa del próximo certamen continental. Y los de Russo lo consiguieron por 2-0 ante Banfield para meterse en zona de clasificación.

Este lunes continuará la acción con los 5 partidos restantes de esta fecha. En cuanto a la tabla anual, habrá que prestar atención a River Plate, que se encuentra en el segundo puesto y enfrentará a Lanús, con chances de Sudamericana, como visitante.

Así está la tabla anual

  1. Rosario Central 45 (Libertadores)
  2. Rosario Central 42 (Libertadores)
  3. Boca Juniors 42 (Libertadores – Fase previa)
  4. Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)
  5. San Lorenzo 38 (Sudamericana)
  6. Huracán 37 (Sudamericana)
  7. Barracas Central 37 (Sudamericana)
  8. Tigre 37 (Sudamericana)
  9. Racing 32 (Sudamericana)
  10. Independiente Rivadavia 32
  11. Independiente 31
  12. Deportivo Riestra 31
  13. Estudiantes 30
  14. Lanús 29
  15. Platense 29 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Publicidad

Así se desarrolla la fecha 6

El durísimo golpe que sufrió Riquelme en la previa del partido entre Boca y Banfield

ver también

El durísimo golpe que sufrió Riquelme en la previa del partido entre Boca y Banfield

Argentinos Juniors recuperó su mejor versión y goleó a Racing en La Paternal

ver también

Argentinos Juniors recuperó su mejor versión y goleó a Racing en La Paternal

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
El descargo de Edinson Cavani tras volver al gol con Boca vs. Banfield: “Hay que aguantar”
Boca Juniors

El descargo de Edinson Cavani tras volver al gol con Boca vs. Banfield: “Hay que aguantar”

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: jugador por jugador
Boca Juniors

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: jugador por jugador

A los hinchas de Boca no les importó su gol y lo destrozaron en las redes sociales tras la victoria vs. Banfield: “Un estorbo absoluto”
Boca Juniors

A los hinchas de Boca no les importó su gol y lo destrozaron en las redes sociales tras la victoria vs. Banfield: “Un estorbo absoluto”

Emily Muñoz dejó Independiente por los incidentes contra Universidad de Chile: "No puedo estar en este equipo"
Fútbol Internacional

Emily Muñoz dejó Independiente por los incidentes contra Universidad de Chile: "No puedo estar en este equipo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo