Así está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 tras la victoria de Boca ante Banfield

Se desarrolla la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 y, con tres compromisos este domingo, hubo modificaciones en lo más alto de la tabla anual. Cabe recordar que Independiente y Platense, pactado inicialmente para esta jornada, fue postergado tras los incidentes entre el Rojo y Universidad de Chile.

Temprano, Argentinos Juniors, uno de los equipos que hoy luchan por los tres puestos de clasificación a la Copa Libertadores, venció con un holgado 4-1 a Racing en La Paternal. Así, el Bicho volvió a escalar para quedarse momentáneamente con el tercer escalón.

Pero más tarde fue el turno de Boca Juniors, que sabía que con una victoria regresaría a ese tercer lugar, el que otorga un cupo para la fase previa del próximo certamen continental. Y los de Russo lo consiguieron por 2-0 ante Banfield para meterse en zona de clasificación.

Este lunes continuará la acción con los 5 partidos restantes de esta fecha. En cuanto a la tabla anual, habrá que prestar atención a River Plate, que se encuentra en el segundo puesto y enfrentará a Lanús, con chances de Sudamericana, como visitante.

Así está la tabla anual

Rosario Central 45 (Libertadores) Rosario Central 42 (Libertadores) Boca Juniors 42 (Libertadores – Fase previa) Argentinos Juniors 41 (Sudamericana) San Lorenzo 38 (Sudamericana) Huracán 37 (Sudamericana) Barracas Central 37 (Sudamericana) Tigre 37 (Sudamericana) Racing 32 (Sudamericana) Independiente Rivadavia 32 Independiente 31 Deportivo Riestra 31 Estudiantes 30 Lanús 29 Platense 29 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Publicidad

Publicidad

Así se desarrolla la fecha 6

ver también El durísimo golpe que sufrió Riquelme en la previa del partido entre Boca y Banfield