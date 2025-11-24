Es tendencia:
Tras la visita de Dua Lipa en el Superclásico ante River, las estrellas que visitaron La Bombonera junto a Riquelme para ver a Boca

El presidente del Xeneize se mostró junto a dos grandes artistas musicales en los palcos del estadio, durante la victoria ante Talleres.

Por Nahuel De Hoz

Juan Román Riquelme, junto al cantante Marco Antonio Solís.
Juan Román Riquelme, junto al cantante Marco Antonio Solís.

Hace solamente dos semanas, Dua Lipa sorprendió a todos con su presencia en La Bombonera para vivir el Superclásico ante River. No conforme con eso, este domingo Juan Román Riquelme volvió a tener dos invitados de lujo en los palcos del estadio, que presenciaron la victoria de Boca ante Talleres por 2-0 que significó la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Es que la figura de la artista británica de origen balcánico dejó boquiabiertos a todos, pero la institución optó por mantener la línea en esta nueva ocasión. Para seguir por la senda de que cantantes reconocidos internacionalmente estén en la cancha para tener la experiencia de vivir un partido del Xeneize, el conjunto de la ribera recibió a otras dos figuras del mundo de la música.

Lo cierto es que durante el triunfo de Boca ante Talleres, Riquelme se mostró con Marco Antonio Solís y Trueno. Con el híper reconocido compositor mexicano compartió un cálido momento que quedó inmortalizado con un video. Por otra parte, también compartió unos instantes distendidos con el joven rapero y cantante argentino, oriundo y referente del barrio La Boca.

Tweet placeholder

En lo que respecta a Marco Antonio Solís, cuando transcurría el segundo tiempo Román ingresó al palco desde el que observaba el partido, con el fin de saludarlo. Ni bien entró, Riquelme dijo una frase que sorprendió a todos. “¡Maestro! Usted es el ídolo de mi mamá“, soltó el presidente. “Se sabe cada canción, ella va siempre a verlo cuando viene, a todos los shows”, añadió después.

Después de fundirse en un afectuoso abrazo con el mexicano y saludar a sus acompañantes, conversaron unos segundos mientras se disputaba el encuentro en el campo de juego. Tras sacarse una foto con La Bombonera de fondo, el mandatario del Xeneize tuvo un gran gesto con el artista. “Muchísimas gracias por venir. Le mando más camisetas para la familia”, expresó.

Tweet placeholder

De esta manera, desde Boca continúan trabajando en el marketing y las relaciones con figuras de renombre a nivel internacional. Tras lo ocurrido con la artista famosa a nivel mundial, Dua Lipa, ahora ocurrió lo mismo con Solís y Trueno. Mientras el mexicano es un referente en Latinoamérica y en los adultos, el argentino lo es para los más jóvenes y buena parte de la sociedad juvenil.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Juan Román Riquelme recibió como invitados en los palcos de La Bombonera a los cantantes Marco Antonio Solís y Trueno durante el triunfo 2-0 de Boca ante Talleres.
  • Riquelme saludó al compositor mexicano Marco Antonio Solís en el palco diciéndole: “Usted es el ídolo de mi mamá“.
  • La presencia de Marco Antonio Solís y el rapero Trueno continúa la estrategia de Boca de invitar a figuras de renombre internacional, después de la visita de Dua Lipa hace dos semanas.
Boca venció 2-0 a Talleres, clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y jugará ante Argentinos Juniors

