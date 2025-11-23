Boca vs. Talleres EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este domingo a la tarde, Boca recibe a Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y donde solo uno avanzará a la siguiente ronda. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
