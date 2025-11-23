Es tendencia:
Boca vs. Talleres EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

En La Bombonera, el Xeneize recibe al Matador de Córdoba por un lugar en los cuartos de final ante Argentinos Juniors.

El cuerpo arbitral del partido

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Javier Mihura
Argentinos Juniors, espera paciente

Tras vencer a Vélez por 2-0, el Bicho de la Paternal aguarda por el ganador de Boca - Talleres, para conocer a su rival en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Posibles formaciones de Boca y Talleres

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick, Luis Miguel Angulo.

Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes y Guido Herrera, capitanes de Boca y Talleres.
Leandro Paredes y Guido Herrera, capitanes de Boca y Talleres.

Este domingo a la tarde, Boca recibe a Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y donde solo uno avanzará a la siguiente ronda. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

