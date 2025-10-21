Es tendencia:
Tras quedar afuera de todo, la fuerte medida de Claudio Úbeda con el plantel de Boca

El Xeneize quedó quinto en la tabla anual y noveno en la zona del Torneo Clausura. El cambio de rutina que impuso el entrenador.

Por Joaquín Alis

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 no pudo ser peor para Boca. A la derrota en La Bombonera ante Belgrano, se le sumó la victoria de Deportivo Riestra para dejarlo quinto en la tabla anual y el empate entre Barracas Central y Tigre, que lo sacó de la zona de clasificación a octavos de final.

Los resultados dejaron al Xeneize sin margen de error para los cuatro partidos restantes. Sumar de a tres en el encuentro pendiente ante Barracas Central será vital para escalar posiciones, antes de los dos duelos clave ante Estudiantes en UNO y River en La Bombonera. Con el objetivo de priorizar el trabajo, Claudio Úbeda tomó una importante decisión.

Tras regresar a la acción el pasado lunes, el cuerpo técnico decidió programar un doble turno de entrenamientos en Ezeiza para el próximo jueves. Ese día de la semana, habitualmente destinado para una práctica de fútbol en La Bombonera, será fundamental en la preparación para enfrentar al Guapo.

Lo cierto es que un triunfo en el Estadio Claudio Tapia cambiará el panorama para Boca, que pasaría a quedar segundo en la Zona A y segundo en la tabla anual. De esta manera, el equipo de la Ribera podría afrontar los tres compromisos restantes con mayor tranquilidad.

Di Lollo y Paredes, al límite de amarillas

En Boca están atentos a lo que puede pasar con Lautaro Di Lollo y Leandro Paredes, que llegaron a la cuarta tarjeta amarilla en el último partido. Teniendo en cuenta que faltan dos compromisos para el Superclásico, tendrán que cuidarse para no ser suspendidos.

Por supuesto, las especulaciones con una posible amonestación adrede para “limpiarse” ante el Pincha están presentes. Hoy por hoy, tanto el zaguero como el campeón del mundo son indiscutidos de Úbeda.

Los próximos partidos de Boca

  • 27 de octubre: Barracas – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025
  • 16 de noviembre: Boca – Tigre | Torneo Clausura 2025
