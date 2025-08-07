Tras rechazar la oferta de Boca, Marcos Rojo solo tiene dos opciones para su futuro

La novela de Marcos Rojo parece no tener fin. El jugador se entrena separado del resto del grupo, ya no tiene lugar en la consideración de Miguel Ángel Russo y el mercado de pases se encuentra cerrado. Como si fuera poco, Boca quiso ofrecerlo como moneda de cambio en una negociación con Estudiantes por Santiago Ascacibar, pero la respuesta de Juan Sebastián Verón fue negativa.

Después de haber desestimado la oferta de Juan Román Riquelme para rescindir su vínculo ahora, al marcador central solo le quedan dos caminos para su futuro inmediato. A falta de cinco meses para que termine su contrato, la situación del zurdo ya no depende sólo de el.

Si mantiene su postura de no rescindir, las opciones de Rojo son claras: quedar colgado hasta el 31 de diciembre o rezar para que se concrete su arribo al Pincha. Mientras tanto, el jugador deberá seguir yendo a Boca Predio a entrenarse solo junto con Marcelo Saracchi y Cristian Lema.

La oferta de Boca que rechazó Marcos Rojo

En las últimas horas, Boca Juniors le ofreció la rescisión del contrato a Marcos Rojo, pagándole los meses de contrato que le quedan para que se marche ahora mismo con el pase en su poder. Sin embargo, el marcador central con pasado en Manchester United rechazó la propuesta.

Por contrato, el equipo de la Ribera debe pagarle todos sus salarios hasta diciembre, sumado a una multa por la rescisión anticipada. Del lado del futbolista desestimaron la propuesta del Xeneize, ya que es la misma que el jugador había hecho un mes atrás, cuando el mercado de pases de Argentina seguía abierto.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Durante su estadía en Boca, Marcos Rojo ha logrado acumular 9 anotaciones al cabo de 118 compromisos de carácter oficial. En su paso por la institución, se quedó con la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

