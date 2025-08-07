Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Tras rechazar la oferta de Boca, Marcos Rojo solo tiene dos opciones para su futuro

El zaguero sigue sin resolver su salida del Xeneize mientras continúa apartado del plantel.

Por Joaquín Alis

Marcos Rojo, defensor de Boca.
© Prensa BocaMarcos Rojo, defensor de Boca.

La novela de Marcos Rojo parece no tener fin. El jugador se entrena separado del resto del grupo, ya no tiene lugar en la consideración de Miguel Ángel Russo y el mercado de pases se encuentra cerrado. Como si fuera poco, Boca quiso ofrecerlo como moneda de cambio en una negociación con Estudiantes por Santiago Ascacibar, pero la respuesta de Juan Sebastián Verón fue negativa.

Después de haber desestimado la oferta de Juan Román Riquelme para rescindir su vínculo ahora, al marcador central solo le quedan dos caminos para su futuro inmediato. A falta de cinco meses para que termine su contrato, la situación del zurdo ya no depende sólo de el.

Si mantiene su postura de no rescindir, las opciones de Rojo son claras: quedar colgado hasta el 31 de diciembre o rezar para que se concrete su arribo al Pincha. Mientras tanto, el jugador deberá seguir yendo a Boca Predio a entrenarse solo junto con Marcelo Saracchi y Cristian Lema.

La oferta de Boca que rechazó Marcos Rojo

En las últimas horas, Boca Juniors le ofreció la rescisión del contrato a Marcos Rojo, pagándole los meses de contrato que le quedan para que se marche ahora mismo con el pase en su poder. Sin embargo, el marcador central con pasado en Manchester United rechazó la propuesta.

Por contrato, el equipo de la Ribera debe pagarle todos sus salarios hasta diciembre, sumado a una multa por la rescisión anticipada. Del lado del futbolista desestimaron la propuesta del Xeneize, ya que es la misma que el jugador había hecho un mes atrás, cuando el mercado de pases de Argentina seguía abierto.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Durante su estadía en Boca, Marcos Rojo ha logrado acumular 9 anotaciones al cabo de 118 compromisos de carácter oficial. En su paso por la institución, se quedó con la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

Publicidad
Miguel Ángel Russo lo iba a poner de titular ante Racing, entrenó diferenciado y alarmó a todo Boca

ver también

Miguel Ángel Russo lo iba a poner de titular ante Racing, entrenó diferenciado y alarmó a todo Boca

Gustavo Quinteros coqueteó con dirigir a Boca: “Esperemos que salga algo interesante”

ver también

Gustavo Quinteros coqueteó con dirigir a Boca: “Esperemos que salga algo interesante”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Mientras Messi cobra 20 millones en Inter Miami, este es el salario que tendrá Müller en la MLS
MLS

Mientras Messi cobra 20 millones en Inter Miami, este es el salario que tendrá Müller en la MLS

Con Navarro Montoya a la cabeza, el ex Real Madrid y Selección Argentina que es candidato a mánager de Boca
Boca Juniors

Con Navarro Montoya a la cabeza, el ex Real Madrid y Selección Argentina que es candidato a mánager de Boca

Gustavo Costas tiene 3 dudas para visitar a Boca
Fútbol Argentino

Gustavo Costas tiene 3 dudas para visitar a Boca

Mientras Alexis Mac Allister gana 10.3 millones, este es el salario de Lautaro Martínez en Inter
Fútbol Internacional

Mientras Alexis Mac Allister gana 10.3 millones, este es el salario de Lautaro Martínez en Inter

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo