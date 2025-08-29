Es tendencia:
Tras su salida de Boca, Chicho Serna sufrió un robo en Villa La Angostura: los detalles

Al ex integrante del Consejo de Fútbol le rompieron el vidrio del auto cuando estaba en una cena. La policía identificó y detuvo al sospechoso.

Por Joaquín Alis

Chicho Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca.
Días después de haberse despedido de Boca Juniors debido a la disolución del Consejo de Fútbol, Mauricio Serna sufrió un robo. El colombiano estaba cenando en un restaurante de Villa La Angostura, cuando un ladrón le rompió el vidrio de su auto para llevarse sus pertenencias. Al cabo de unas horas, Chicho pudo recuperar todo gracias con ayuda de la policía.

El hecho sucedió el miércoles por la noche y fue reportado por LM Neuquén. Al ex futbolista le habían avisado que su coche estaba estacionado en contramano y, cuando se acercó para correrlo, se dio cuenta de lo sucedido. La situación fue advertida en primera instancia por un vecino, que informó rápidamente a la policía.

A Serna le sacaron un bolso que contenía un teléfono celular iPhone, maquillajes, cadenas de plata y oro, entre otros objetos personales. Por fortuna, la policía identificó al sospechoso y Chicho pudo recuperar absolutamente todo al cabo de unas horas.

Los efectivos lograron localizar al delincuente gracias a las cámaras de seguridad del lugar. Según informó la prensa local, se trataba de un ladrón conocido en la zona, que ya contaba con antecedentes. Fue encontrado en un domicilio y posteriormente llevado a la comisaría.

Serna posó con los uniformados. (Foto: LM Neuquén)

Serna agradeció la rápida respuesta de la policía y la historia terminó con una foto sonriente acompañado por dos efectivos en la Comisaría 28.

¿Cómo está la situación del nuevo mánager de Boca?

Las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini significaron el final para el Consejo de Fútbol a Boca, luego de una decisión tomada por el propio Juan Román Riquelme. Si bien se decía que ambos iban a ser reemplazados por un mánager, desde el club no hubo novedades.

La chance de que el Xeneize continúe de la misma manera que en la actualidad, con Marcelo Delgado a cargo, es cada vez más concreta. Además, en caso de escoger un nuevo encargado para el fútbol del club, la dirigencia del club se tomará su tiempo para definir el nombre y el proyecto.

