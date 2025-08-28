El insólito equipo que paró Miguel Ángel Russo pensando en la visita de Boca a Aldosivi

De cara al partido contra Aldosivi por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, decidió hacer una práctica de fútbol formal en la que paró un posible equipo titular para visitar al Tiburón en el José María Minella de Mar del Plata.

En el XI que paró, el DT tuvo que hacer dos cambios obligados respecto al equipo que venció 2 a 0 a Banfield, debido a que no pudo contar con Marco Pellegrino, lesionado y baja para viajar a Mar del Plata, ni con Rodrigo Battaglia, quien sufrió una sobrecarga muscular y su presencia el domingo está en duda.

En lugar del lesionado Pellegrino ingresó Ayrton Costa, quien no sumó minutos en lo que va del Torneo Clausura, ya que semanas atrás se recuperó de un desgarro que sufrió en la derrota 2 a 1 frente al Bayern Múnich por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Además, en la defensa realizó otras dos modificaciones, ya que Nicolás Figal fue el primer marcador central en lugar de Lautaro Di Lollo, el titular en los últimos dos encuentros, mientras que en el lateral izquierdo Frank Fabra reemplazó a Lautaro Blanco.

Por otro lado, Russo sorprendió en la mitad de la cancha, debido a que el reemplazante de Battaglia no fue Milton Delgado, sino que quien ocupó este lugar fue Lucas Blondel, quien para el entrenador es una variante tanto en el lateral derecho como en el mediocampo.

Además, cambió en la delantera, ya que sacó al doble nueve para dejar un solo delantero de referencia de área y sumar un extremo más. Es por eso que Milton Giménez reemplazó a Edinson Cavani, mientras que Exequiel Zeballos ingresó en lugar de Miguel Merentiel.

Cabe destacar que esto fue solamente una prueba para Russo, quien todavía tiene dos entrenamientos más para determinar al equipo titular. Luego de la práctica del sábado, el DT dará la lista con los futbolistas convocados para viajar a Mar del Plata y enfrentar a Aldosivi.

Los equipos que paró Russo en el entrenamiento de Boca

Equipo 1 : Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Lucas Blondel; Braian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Lucas Blondel; Braian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. Equipo 2: Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía, Lautaro Blanco; Lucas Janson, Milton Delgado, Williams Alarcón, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

