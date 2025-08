Vélez hizo una oferta formal para quedarse con un jugador de Boca: la respuesta del Xeneize

Con la persiana baja en el rubro de incorporaciones, el mercado de pases en Boca todavía se presenta movido en lo que respecta a posibles salidas. Es que mientras Miguel Ángel Russo ya apartó a futbolistas como Marcos Rojo y Marcelo Saracchi, también hay otros nombres que entrenan con el plantel pero corren desde atrás en la consideración. Y el club no descarta negociarlos. Al tanto de la situación, quien intentaría aprovechar es Vélez, que puso sus ojos en un delantero.

Se trata de Exequiel Zeballos, quien despierta un interés concreto en Liniers. Aprovechando su falta de minutos desde el Mundial de Clubes, el Fortín ya manifestó intenciones de sumarlo al equipo de Guillermo Barros Schelotto. Según pudo saber Bolavip, Vélez acercó una oferta de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase, propuesta que llegó a través del representante del jugador. Sin embargo, en Boca la rechazaron por considerarla insuficiente. La dirigencia está dispuesta a negociar, pero pide al menos 5 millones por el 70% de la ficha.

Consultado al respecto, el propio Barros Schelotto intentó desactivar los rumores. En conferencia de prensa, fue tajante: “Lo de Zeballos no sé nada, así que no puedo decir algo. No hemos hablado de eso con la dirigencia”. De todos modos, no se privó de elogiarlo: “Todo el mundo del fútbol sabe la calidad de jugador que es y a cualquier entrenador le gustaría tenerlo como extremo”.

Exequiel Zeballos sería pretendido por Vélez.

Lo cierto hasta el momento es que Zeballos cuenta con contrato en Boca hasta diciembre de 2026 con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. No obstante, su presente lo puso en circulación dentro del mercado. El Sevilla y el Elche también lo sondearon en las últimas semanas, aunque las conversaciones no avanzaron. Por su parte, en La Ribera no se mueven de sus pretensiones.

Mientras, la situación del Changuito en el Xeneize se torna complicada. Su último partido fue en el empate ante Auckland City por el Mundial de Clubes. Luego no fue convocado en las dos primeras fechas del Clausura y, tras una charla con Russo, volvió a aparecer en la lista, pero sin sumar minutos desde el banco. Su futuro, hoy, parece ser una incógnita.

Los números de Zeballos en Boca

Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 23 años lleva disputados un total de 114 partidos. En los mismos, convirtió 11 goles y aportó la misma cantidad de asistencias. Además, fue amonestado en 12 oportunidades, nunca lo expulsaron y logró cuatro títulos locales.