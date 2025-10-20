Es tendencia:
Diego Latorre no tuvo ningún filtro y acusó en vivo a Guillermo Barros Schelotto: “Me estás mintiendo”

El comentarista y el entrenador de Vélez recordaron su etapa como compañeros en Boca entre dardos y chicanas.

Por Agustín Vetere

En su regreso al fútbol argentino, Guillermo Barros Schelotto volvió a demostrar su capacidad al transformar el poco tiempo a un Vélez Sarsfield que miraba de reojo el descenso. El Fortín ahora pelea en los primeros puestos del Torneo Clausura 2025 y ganó las dos Supercopas de este año de la mano del Mellizo.

Guillermo, con Gustavo en el cuerpo técnico, ya sumó títulos con los tres equipos que dirigió en el ámbito local. Estas experiencias sumadas a su exitosa etapa como futbolista lo vuelven uno de los DT más cotizados en el fútbol argentino.

Sin embargo, en un cruce reciente, Diego Latorre bromeó con él y lo chicaneó al recordar su etapa en común con la camiseta Xenezie. El segundo ciclo del comentarista coincidió con los comienzos del Mellizo en el club de la Ribera e incluso fueron compañeros de concentración en aquel entonces.

“Él miraba fútbol y me preguntaba cómo se comentaba”, lanzó como primer chiste Guillermo en el cruce en ESPN. Pero Diego Latorre redobló la apuesta: “¿Qué te voy a preguntar? Si a vos no te gustaba… ¿Podemos confirmar que a vos no te gustaba el fútbol? O te gustaba jugarlo y no mirarlo”.

“Siempre me gustó, siempre me encantó”, se defendió Barros Schelotto. Pero Latorre no se bajó: “¿Y por qué ponías las películas de Sandrini de los años 40, en blanco y negro?”.

Pero Guillermo sacó un dato de la galera para probar que veían fútbol juntos: “Yo veía los partidos de los sábados. Es más, veíamos los partidos concentrados los viernes con Diego. En el 97 salió campeón el Kaiserslautern de Alemania, porque lo veíamos con Diego. Fijate”.

Publicidad

“Me estás mintiendo, Guillermo”, coronó entre risas Latorre para coronar este divertido cruce entre los excompañeros en Boca. Hoy coinciden en estadios, desde la cabina y detrás de la línea de cal.

