Roger Martínez habló del regreso de Juanfer Quintero a River, el viejo interés de Boca y una posible vuelta a Racing: “Dios manda”

Roger Martínez defendió la camiseta de Racing en tres ciclos diferentes. Fue en La Academia donde inició su carrera en 2013 y a donde regresó en 2016 tras jugar cedido con la camiseta de Santamarina de Tandil y Aldosivi de Mar del Plata. Pero fue en la tercera etapa, tras hacer carrera en el exterior con Jiangsu Suning de China, Villarreal de España y América de México, que finalmente pudo coronar con el club del que se enamoró, conquistando la Copa Sudamericana en 2024 y aportando un gol en la final ante Cruzeiro.

Más de una vez lo quiso Boca, club en el que supo estar a prueba cuando tenía 17 años. Se rumoreó que estuvo muy cerca de llegar cuando militaba en la Liga MX y él mismo se encargó de confirmar que la invitación le llegó de boca del mismísimo Juan Román Riquelme, pero finalmente optó por La Academia. No se quedó, sin embargo, a disputar la Recopa Sudamericana ante Botafogo, porque tras la asunción de Diego Milito como nuevo presidente decidió fichar con el Al Taawoun de Arabia Saudita.

“Fueron cosas que se manejaron en el club. Yo por ahí también necesitaba un cambio de aire, quería nuevos retos. Pero mi cariño por Racing es el mismo. Siempre estoy agradecido y siempre lo he dicho. Donde vaya siempre lo llevaré en mi corazón, estaré mirando los partidos y apoyando. Por el cariño me hubiera gustado seguir, pero escapaba de mis manos. Era una nueva dirigencia. Yo hice un esfuerzo, ellos creo que también lo hicieron, pero a veces las cosas no se dan“, dijo este miércoles en una entrevista concedida a ESPN.

En Al Taawoun, el delantero colombiano disputó un total de 24 partidos durante la primera mitad del año, en los que aportó seis goles y dos asistencias. Y aunque todavía tiene un año de vigencia el contrato que firmó hasta mediados de 2026, no evitó hablar de la posibilidad de tener un cuarto ciclo en La Academia.

Roger Martínez marcó el gol que liquidó la final de la Copa Sudamericana en favor de Racing ante Cruzeiro.

“Racing siempre va a tener el primer lugar en mi corazón. Yo no soy hincha de ningún equipo en Colombia. Yo me hice hincha de Racing, desde que llegue a Argentina le tomé ese amor. Siempre va a tener el primer lugar, pero uno nunca sabe. Dios es el que conoce nuestro futuro, el que manda. Ya se verá”, manifestó.

El regreso de Juanfer a River

Una relación similar a la que Roger Martínez generó con Racing es la que Juan Fernando Quintero construyó con River, incluso cuando su llegada al club tuvo lugar después de mucho camino recorrido como profesional. El delantero se refirió también a esa vuelta de quien compartió con él la conquista de la Copa Sudamericana con La Academia.

“Sinceramente me alegra muchísimo por él que haya vuelto a su casa, como siempre ha manifestado. Para nadie es un secreto. Sé que está feliz. Tengo una gran relación, una gran amistad con él. Es mi hermano. Sé cómo se siente porque lo mismo me pasó a mí cuando volví a Racing, que es mi casa”, señaló.

El interés de Boca

El delantero colombiano volvió a referirse a las veces que Boca intentó sin éxito avanzar por su fichaje, algo por lo que siempre se mostró muy agradecido. “En muchas ocasiones se fijaron en mí, pero yo siempre tuve en mi cabeza volver a Racing. Cuando tuve la oportunidad, fue así. Boca estuvo interesado. Yo tuve varias conversaciones, mi representante también, pero cerca de llegar nunca estuve”, dijo al respecto.

