A 275km de China: el estadio que deberán visitar Franco Mastantuono y el Real Madrid en la Champions League

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, en la que los 36 equipos participantes de la competición descubrieron contra qué ocho rivales se enfrentarán en dicha instancia. Y el Real Madrid de Franco Mastantuono se encontró con una sorpresa, al descubrir que deberán visitar Kazajistán, en uno de los recintos más lejanos posibles a España.

El Kairat Almaty eliminó por penales al Celtic, campeón de la Copa de Europa en 1967, y se metió en el Bombo 4 de la fase de liga de la Champions. Allí salió sorteado como rival del Real Madrid, y no sólo eso, sino que lo deberá recibir en su estadio, ubicado a unos escasos 275km de la frontera que divide Kazajistán de China.

El Estadio Central de Almaty está a 275km de China.

Al igual que sucede en países como Rusia, la frontera entre Asia y Europa atraviesa el país. De hecho, la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia Central y una menor porción en Europa Oriental, lo cual le da la oportunidad de elegir en qué confederación jugar, y lo hacen en UEFA.

Una línea recta trazada desde el Estadio Central de Almaty a la frontera con China marca una distancia de 274,94km. (Google Maps)

Almaty, como ciudad, está situada pasando los Montes Urales, en tierras asiáticas, a una altura de mil metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que en invierno las temperaturas alcancen valores bajo cero. Su población actual es de alrededor de dos millones de habitantes, siendo la ciudad más poblada del país, incluso por sobre la capital Astana.

Cómo llegó el Kairat Almaty a jugar la Champions League

El Kairat Almaty es el flamante campeón de la Liga Premier de Kazajistán, lo cual le permitió clasificar a los Playoffs de la UEFA Champions League; allí dejó en el camino al NK Olimpija Ljubljana por 3-1 en el global para luego avanzar ante el KUPS de Finlandia por 3-2. Por último se impuso ante Slovan Bratislava y Celtic, ambas series por penales.

Kairat Almaty, el campeón kazajo, será el rival del Real Madrid en la Champions. (Getty)

Además de Real Madrid, los otros clubes que deberán viajar a casa del Almaty serán el Brujas de Bélgica, el Olympiacos griego y el Pafos de Chipre, otro de los debutantes en la UEFA Champions League 2025/26.

Los rivales del Real Madrid

Volviendo al Real Madrid, no todos los rivales serán el Kairat Almaty; también deberá visitar al Liverpool en Anfield, al Benfica en Portugal y al Olympiacos en Grecia. En contraparte, al merengue le tocará recibir en el Santiago Bernabéu al Manchester City, a la Juventus de Turín, al Olympique de Marsella y al AS Mónaco.

El orden de estos partidos y el cronograma oficial de la fase de liga de la UEFA Champions League se conocerá el sábado.