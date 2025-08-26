Es tendencia:
El mal momento que vive Marcelo Saracchi tras irse de Boca hacia Celtic

Luego de lo que fueron los dos partidos, por penales, los escoceses fueron eliminados de la Champions League.

Por Julián Mazzara

Celtic, el nuevo equipo de Marcelo Saracchi.
© Press CelticCeltic, el nuevo equipo de Marcelo Saracchi.

Celtic viene de sumar a Marcelo Saracchi, quien estaba relegado en Boca y no tenía lugar en la consideración de Miguel Ángel Russo. Y mientras el lateral uruguayo viajaba hacia tierras escocesas, los dirigidos por Brendan Rodgers, se jugaban la clasificación a la fase de liga de la UEFA Champions League.

Tanto el partido de ida como el de vuelta, terminaron igualados sin goles. Pero luego de que en la prórroga no se sacaran ventajas, definieron el pasaje en los penales. Y allí se sentenció la clasificación de Kairat Almaty, que hizo historia y clasificó por primera vez en la historia a la instancia en donde podrían cruzarse con equipos como Real Madrid, Paris Saint-Germain o Manchester City.

Debido a que el arquero Temirlan Anarbekov contuvo el penal rematado por el japonés Daizen Maeda, con un resultado de 3-2, los kasajos se quedaron con la clasificación y le generaron un enorme dolor de cabeza a Saracchi, que ahora solamente podrá afrontar la Scottish Premiership y la Scottish League Cup, donde Celtic se encuentra en cuartos de final y enfrentará a Partick Thistle.

¿Cómo se dio el arribo de Marcelo Saracchi a Celtic?

Luego de quedar completamente relegado en Boca, los directivos aceptaron que Marcelo Saracchi emigrara hacia Celtic antes del cierre del mercado de pases. La opieración se produjo por medio de un préstamo con cargo pero sin opción de compra.

A raíz de esta postura que tomó Juan Román Riquelme, a mediados de 2026 deberá regresar a Brandsen 805, debido a que el lateral uruguayo posee contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2027.

Marcelo Saracchi se marchó de Boca para jugar en Celtic.

Marcelo Saracchi se marchó de Boca para jugar en Celtic.

¿Cuándo se sortea la fase de liga de la Champions League?

Este jueves 28 de agosto, en Grimaldi Forum, de Mónaco, se realizará el sorteo del fixture de la Champions League, donde se conocerá detalladamente el cronograma de los partidos y los equipos que se enfrentarán entre sí antes de lo que serán los partidos de octavos, cuartos, semifinal y final.

