Atlético de Madrid 1 vs. 0 Inter EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Champions League: minuto a minuto

En el Riyadh Air Metropolitano, los españoles e italianos se enfrentan por la fecha 5 de la Champions League. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

24' PT - Julián Álvarez tuvo el segundo

Sommer tapó con tranquilidad el remate de la Araña.

19' PT - Inter estuvo cerca de empatar

Çalhanoğlu sacó un buen remate de media distancia, pero Musso la envió al córner.

12' PT - ¡GOL DE ATLÉTICO DE MADRID!

Letexier anuló el gol por mano previa de Álex Baena. Sin embargo, por el VAR, corrigió y convalidó el tanto que anotó Julián Álvarez.

2' PT - Dimarco avisó en España

El lateral izquierdo tuvo la primera chance clara del juego, por medio de un tiro libre. Musso evitó el tanto.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Atlético de Madrid e Inter de Milán ya se enfrentan por la fecha 5 de la Champions League.

¿Cómo llega Inter?

La derrota en el Derby della Madonnina, disputado el último domingo, provocó que el Nerazzurri perdiera su primer juego en ocho presentaciones de la temporada.

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

El elenco comandado por Diego Simeone no pierde hace cinco cotejos. De hecho, fueron todos triunfos desde la goleada que padeció frente a Arsenal, el pasado 21 de octubre.

Inter llegó al estadio

El plantel de Inter ya está en el Riyadh Air Metropolitano.

El Colchonero está en el Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid está en el estadio para el partido ante Inter.

La formación de Inter vs. Atlético de Madrid

Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco; Ange-Yoan Bonny y Lautaro Martínez, fueron los elegidos por Cristian Chivu.

La formación de Atlético de Madrid vs. Inter

Diego Simeone confirmó que Juan Musso; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Álex Baena y Julián Álvarez serán los titulares ante los italianos.

Julián Álvarez celebra su gol ante Inter.
© Getty ImagesJulián Álvarez celebra su gol ante Inter.

Este miércoles 26 de noviembre, se enfrentan Atlético de Madrid e Inter de Milán por la fecha 5 de la UEFA Champions League en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro se puede ver por ESPN, Disney+ Premium y Fox Sports. Además, el árbitro es el francés François Letexier.

Tabla de posiciones de la Champions League

