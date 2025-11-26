Atlético de Madrid 1 vs. 0 Inter EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Champions League: minuto a minuto

Atlético de Madrid está en el estadio para el partido ante Inter.

El elenco comandado por Diego Simeone no pierde hace cinco cotejos. De hecho, fueron todos triunfos desde la goleada que padeció frente a Arsenal, el pasado 21 de octubre.

La derrota en el Derby della Madonnina, disputado el último domingo, provocó que el Nerazzurri perdiera su primer juego en ocho presentaciones de la temporada.

Atlético de Madrid e Inter de Milán ya se enfrentan por la fecha 5 de la Champions League.

El lateral izquierdo tuvo la primera chance clara del juego, por medio de un tiro libre. Musso evitó el tanto.

Letexier anuló el gol por mano previa de Álex Baena. Sin embargo, por el VAR, corrigió y convalidó el tanto que anotó Julián Álvarez.

Este miércoles 26 de noviembre, se enfrentan Atlético de Madrid e Inter de Milán por la fecha 5 de la UEFA Champions League en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro se puede ver por ESPN, Disney+ Premium y Fox Sports. Además, el árbitro es el francés François Letexier.

Tabla de posiciones de la Champions League