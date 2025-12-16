La decisión que ya habría tomado Lautaro Martínez para poner fin a su carrera profesional

Con 28 años y próximo a disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina, Lautaro Martínez empieza a tener muy claro cómo transitará su carrera hasta el momento, todavía muy lejano, de decir adiós a la práctica de fútbol profesional.

El capitán y goleador de Inter de Milán tiene contrato vigente con el club hasta julio de 2029, por lo que a la finalización del mismo estará próximo a cumplir los 32 años. Pero en el club italiano quieren comenzar a negociar dentro de 12 o 18 meses una extensión definitiva, de larga duración, para asegurarse la permanencia del Toro hasta el cierre de su carrera.

“Probablemente sea la última renovación de su carrera y también la que lo mantenga en el club hasta el retiro”, avanzaron desde InterNews para confirmar que hay planes similares a los que en su momento se siguieron con Javier Zanetti, actual vicepresidente del club, quien dedicó al neroazzurro 19 temporadas hasta su despedida en mayo de 2014.

El delantero surgido de Racing, donde tienen la ilusión de verlo regresar antes del retiro, está atravesando su octava temporada con el equipo y habrán sido 11 cuando se consume la fecha de expiración de su contrato vigente. En ese sentido, para que pueda igualar a Zanetti debería mantenerse activo y en el máximo nivel europeo hasta los 40 años.



Los números de Lautaro Martínez en Inter

Desde su fichaje con Inter de Milán en 2018, Lautaro Martínez lleva disputados un total de 355 partidos oficiales en los que aportó 165 goles y 53 asistencias. Hasta la fecha, lleva conquistados siete títulos con el club, todos en el ámbito doméstico.

En la presente temporada, El Toro participó de 20 partidos y marcó 12 goles, anotándose también 3 asistencias en un total de 1480 minutos de juego contabilizados.

Las últimas declaraciones de Zanetti sobre Lautaro

Javier Zanetti había salido a defender a Lautaro Martínez de las críticas que recibió hace algunas semanas de parte de quienes le achacaban no ser todo lo determinante que se espera en los partidos de mayor exigencia para Inter desde finales de la pasada temporada.

“Las críticas a Lautaro son absurdas. Hablamos de nuestro capitán, alguien que siempre lo da todo, con un gran sentido de pertenencia. No debería ser juzgado solo por los goles que marca, sino por todo lo que hace, lo que nos dio y nos sigue dando. Considero que son absurdas las críticas hacia él, pero es un tipo con mucha y sabe que todo eso es parte del juego”, fueron las palabras del vicepresidente del club italiano.

