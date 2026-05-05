Cómo ver Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

En el Emirates Stadium, por la revancha de la semifinal de la UEFA Champions League, tras empatar 1 a 1 en el encuentro de ida, Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan para conocer al primer clasificado a la gran final que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest.

El elenco comandado por Mikel Arteta, que está invicto en este certamen, buscará una nueva victoria en condición de local para meterse en la definición. En caso de lograr la clasificación volverá a disputar esta instancia tras 20 años, cuando cayó contra Barcelona por 2 a 1.

Por su parte, el Colchonero, que tuvo que jugar dos partidos más al disputar la instancia de playoff, quiere cortar con el invicto de los Gunners en la competencia y volver a estar en la final de la Champions League después 10 años, donde perdió ante Real Madrid por penales.

Qué canal pasa Arsenal vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League

El encuentro entre los Gunners y el Colchonero se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal de Fox Sports (605 y 1605 en DGO, 101 y 1015 en Telecentro y 107 en Flow), así como también por ESPN (102 en Flow, 105 y 1011 en Telecentro y 612 y 1621 en DGO). Además, será transmitido vía streaming por la plataforma de Disney+.

A qué hora es Arsenal vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League

Este partido, programado para el martes 5 de mayo, se disputará a las 20.00 horas de Inglaterra, es decir, las 16.00 de Argentina y se jugará en el Emirates Stadium de Londres.

Las posibles formaciones del partido

Arsenal : David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Mikel Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka; Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Mikel Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka; Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Jhonny Cardoso, Ademola Lookman; Julián Alvarez y Antoine Griezmann.

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