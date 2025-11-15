Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

El proyecto de 5000 millones al año que Netflix y la Champions League planifican a largo plazo

UEFA piensa en cómo aumentar sus recaudaciones con su mejor torneo y la plataforma de streaming tiene un rol clave en la planificación.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Los millones que Netflix pretende desembolsar para quedarse con los derechos televisivos de la Champions League
Los millones que Netflix pretende desembolsar para quedarse con los derechos televisivos de la Champions League

Durante estos últimos años, la Champions League ha sido incuestionablemente la competición más importante a nivel clubes. Recién en este 2025, con su nuevo formato, el Mundial de Clubes intenta hacerle frente. Y ni eso, porque se juega en calendario opuesto a la Champions y una vez cada cuatro años. Es por ello que UEFA quiere exprimirle hasta el último centavo posible a su mejor torneo.

En ese contexto, el plan de UEFA es conseguir hasta cinco mil millones de euros por año en derechos televisivos de la Champions League, aumentando considerablemente sus ganancias por este aspecto, que actualmente están en cuatro mil cuatrocientos millones. Y allí es donde entra Netflix en la cuestión.

Obviamente, habría una subasta por estos derechos, y la plataforma que mejores condiciones -léase mayor cantidad de dinero- ofrezca, se quedaría con el primer partido de los martes. Aunque señalan la salvedad de que debe ir rotando los equipos. Es decir, no puede elegir siempre al Real Madrid o Barcelona, por ejemplo.

La Champions League ya es un espectáculo, no solo una competición de fútbol. (Getty)

La Champions League ya es un espectáculo, no solo una competición de fútbol. (Getty)

Netflix pujaría por los derechos de la Champions, siguiendo su plan de sumar eventos deportivos a la plataforma

Según reporta The Times, Netflix, que ya cuenta con transmisiones de eventos deportivos como veladas de boxeo o la WWE, pujaría para quedarse con los derechos de un partido de la Champions League por fecha, y transmitirlo a nivel mundial. Algo similar a lo que Amazon hace hoy en día en el Reino Unido, Italia y Alemania.

Publicidad
La pelea entre Tyson y Jake Paul motivó a Netflix a optar por más eventos deportivos. (Getty)

La pelea entre Tyson y Jake Paul motivó a Netflix a optar por más eventos deportivos. (Getty)

Esto sería otro paso en esa dirección de sumar eventos deportivos a la plataforma de streaming. Netflix ya adquirió los derechos para Estados Unidos de los Mundiales Femeninos de la FIFA de 2027 y 2031 y un partido de la NFL para fechas de Navidad. Todo luego del pico de 65 millones de usuarios activos para ver la pelea de Mike Tyson y Jake Paul, en noviembre del 2024.

“Reacción natural”: el insólito comentario de Gareth Bale sobre su histórico gol en la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool

ver también

“Reacción natural”: el insólito comentario de Gareth Bale sobre su histórico gol en la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool

La empresa norteamericana Relevant, especializada en el marketing deportivo, es la que se encuentra vendiendo los derechos de las tres competiciones (Champions, Europa y Conference) y el reporte indica que está dispuesta a considerar propuestas a largo plazo, de períodos de entre tres y seis años. Si bien la UEFA solía vender los derechos cada tres años, la agencia ya consiguió un acuerdo de seis años con CBS para los derechos en Estados Unidos, entre 2024 y 2030, por un valor de mil quinientos millones de dólares.

Publicidad

En cualquier caso, todos salen ganando: UEFA aseguró que mejores acuerdos se traducen en que los equipos que jueguen Champions, Europa y Conference reciban más dinero, y también aquellos que no están en las competiciones, mediante el bono de solidaridad. Las plataformas de streaming llegaron para quedarse y el deporte poco a poco se transforma en una pata fundamental de ellas.

En síntesis

  • La UEFA planea conseguir cinco mil millones de euros anuales por los derechos televisivos de la Champions League.
  • Netflix pujaría por los derechos para transmitir un partido de la Champions League por fecha a nivel mundial, según The Times.
  • La empresa Relevant está vendiendo los derechos para las tres competiciones de la UEFA en acuerdos de tres a seis años.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Bruno Zapelli, el primer apuntado por Boca para el 2026
Boca Juniors

Bruno Zapelli, el primer apuntado por Boca para el 2026

Los convocados de Boca para recibir a Tigre
Boca Juniors

Los convocados de Boca para recibir a Tigre

Un periodista argentino reveló su lapidario pronóstico para Cadillac y Checo Pérez en la F1 2026: “Se los digo ahora”
FÓRMULA 1

Un periodista argentino reveló su lapidario pronóstico para Cadillac y Checo Pérez en la F1 2026: “Se los digo ahora”

River hoy: Gallardo define la formación vs. Vélez, el drama de Armani por la explosión en Ezeiza y más
River Plate

River hoy: Gallardo define la formación vs. Vélez, el drama de Armani por la explosión en Ezeiza y más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo