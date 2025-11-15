El proyecto de 5000 millones al año que Netflix y la Champions League planifican a largo plazo

Durante estos últimos años, la Champions League ha sido incuestionablemente la competición más importante a nivel clubes. Recién en este 2025, con su nuevo formato, el Mundial de Clubes intenta hacerle frente. Y ni eso, porque se juega en calendario opuesto a la Champions y una vez cada cuatro años. Es por ello que UEFA quiere exprimirle hasta el último centavo posible a su mejor torneo.

En ese contexto, el plan de UEFA es conseguir hasta cinco mil millones de euros por año en derechos televisivos de la Champions League, aumentando considerablemente sus ganancias por este aspecto, que actualmente están en cuatro mil cuatrocientos millones. Y allí es donde entra Netflix en la cuestión.

Obviamente, habría una subasta por estos derechos, y la plataforma que mejores condiciones -léase mayor cantidad de dinero- ofrezca, se quedaría con el primer partido de los martes. Aunque señalan la salvedad de que debe ir rotando los equipos. Es decir, no puede elegir siempre al Real Madrid o Barcelona, por ejemplo.

La Champions League ya es un espectáculo, no solo una competición de fútbol. (Getty)

Netflix pujaría por los derechos de la Champions, siguiendo su plan de sumar eventos deportivos a la plataforma

Según reporta The Times, Netflix, que ya cuenta con transmisiones de eventos deportivos como veladas de boxeo o la WWE, pujaría para quedarse con los derechos de un partido de la Champions League por fecha, y transmitirlo a nivel mundial. Algo similar a lo que Amazon hace hoy en día en el Reino Unido, Italia y Alemania.

La pelea entre Tyson y Jake Paul motivó a Netflix a optar por más eventos deportivos. (Getty)

Esto sería otro paso en esa dirección de sumar eventos deportivos a la plataforma de streaming. Netflix ya adquirió los derechos para Estados Unidos de los Mundiales Femeninos de la FIFA de 2027 y 2031 y un partido de la NFL para fechas de Navidad. Todo luego del pico de 65 millones de usuarios activos para ver la pelea de Mike Tyson y Jake Paul, en noviembre del 2024.

La empresa norteamericana Relevant, especializada en el marketing deportivo, es la que se encuentra vendiendo los derechos de las tres competiciones (Champions, Europa y Conference) y el reporte indica que está dispuesta a considerar propuestas a largo plazo, de períodos de entre tres y seis años. Si bien la UEFA solía vender los derechos cada tres años, la agencia ya consiguió un acuerdo de seis años con CBS para los derechos en Estados Unidos, entre 2024 y 2030, por un valor de mil quinientos millones de dólares.

En cualquier caso, todos salen ganando: UEFA aseguró que mejores acuerdos se traducen en que los equipos que jueguen Champions, Europa y Conference reciban más dinero, y también aquellos que no están en las competiciones, mediante el bono de solidaridad. Las plataformas de streaming llegaron para quedarse y el deporte poco a poco se transforma en una pata fundamental de ellas.

