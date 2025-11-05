Uno de los mejores goles de la historia lo convirtió Gareth Bale. Y si bien el galés tiene varios grandes tantos, la referencia va directamente a Kiev, en la final de la Champions League 2017/18 entre Real Madrid y Liverpool. El galés ingresó desde el banco de suplentes aquel día para meter un tanto de chilena descomunal, el primero de sus dos goles, apenas dos minutos después de su ingreso por Isco.

Han pasado varios años ya desde aquella final, pero el cinco veces ganador de Champions finalmente se animó a hablar de aquel tanto. Al cual, sorprendentemente, describió como una “reacción natural”, aunque para cualquier mortal parecería absolutamente imposible de realizar.

Bale se animó a formar parte del panel de analistas de la Champions de CBS Sports en la jornada del martes, en lugar de Jamie Carragher y acompañando a Thierry Henry, Micah Richards y Kate Scott. Allí entabló una discusión con el histórico delantero francés sobre ese tanto.

Para Henry, el gesto de Zidane lo dice todo.

“Sabes que hiciste algo bien si Zizou [Zidane] hace ese gesto”, inició Henry, destacando el gesto de Zidane con su mano desde el banquillo. “Yo sinceramente no sé como convertiste ese gol, si lo miras detenidamente, nunca estás dominando la pelota. No hay una forma lógica de explicar cómo redireccionaste esa pelota al arco“, reconoció en la cara de Bale.

La explicación de Gareth Bale de su gol de chilena

La cara de Thierry Henry al escuchar la explicación de Gareth Bale fue un poema. El galés, con total naturalidad, detalló: “Lo había intentado antes. En los entrenamientos, en los partidos… Obviamente, cuando se da la posibilidad, es un riesgo, una chance que tomas, pero la recompensa es masiva si sale bien“.

“Creo que lo hubiera intentado siempre, pero es cierto que entré al partido enojado porque pensaba que tendría que haber sido titular y no lo había sido”, reconoció Bale. “Pero, creo que cuando estás en el partido, estás enfocado, reaccionas a la pelota, es una reacción natural intentar encontrar la forma de patear al arco“, agregó. “Era una cuestión de guiarla, de tener un buen contacto, porque en esa posición es fácil fallar“, concluyó.

Vaya que la recompensa fue enorme para Bale aquel día. (Getty)

Datos clave

Gareth Bale anotó, de chilena, uno de los mejores goles de la historia en la final de la Champions League 2017/18 ante el Liverpool en Kiev .

anotó, de chilena, en la final de la ante el en . Thierry Henry se mostró atónito ante la destreza de Gareth Bale al convertir ese gol y aseguró que “ no hay una forma lógica ” de explicar cómo lo hizo.

se mostró atónito ante la destreza de al convertir ese gol y aseguró que “ ” de explicar cómo lo hizo. Gareth Bale analizó el gol y lo describió como una “reacción natural” durante su aparición en CBS Sports.

