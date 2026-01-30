El rival del Real Madrid en los playoffs de la Champions League tras el sorteo

Este viernes se sortearon los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 y, en consecuencia, se definió el futuro inmediato de Real Madrid. Al igual que en la edición pasada, el máximo ganador de la competición deberá disputar la ronda de 16avos tras no haber conseguido meterse entre los ocho mejores de la fase de liga.

El equipo español sabía que su rival iba a ser Benfica o Bodø/Glimt. De un lado, el responsable de que tenga que jugar esta instancia; del otro, el duro equipo noruego que viene de vencer al Manchester City y al Atlético de Madrid. Finalmente, el azar determinó que chocará con los portugueses.

El Merengue enfrentará al conjunto de Lisboa, en una eliminatoria que se abrirá el 17 o 18 de febrero en el Estadio da Luz y se definirá en el Estadio Santiago Bernabéu 7 días más tarde. Sin lugar a dudas, será uno de los platos fuertes de esta ronda de la competencia.

Cabe recordar que Real Madrid no consiguió entrar entre los ocho mejores por una derrota 4 a 2 ante Benfica en la jornada 8, en un encuentro que quedará en la historia por el agónico gol del arquero Anatoli Trubin para los portugueses, que evitó la eliminación de las Águilas. En ese compromiso, fueron expulsados Raúl Asencio y Rodrygo, que se perderán el choque de ida.

Así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League

Benfica vs. Real Madrid

Bodo/Glimt vs. Inter

Mónaco vs. París Saint-Germain

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiakos vs. Bayer Leverkusen

El cuadro de la UEFA Champions League 2025/26

Las fechas clave de la etapa de eliminación directa de la Champions League

Partidos de ida de Playoffs: 17 y 18 de febrero.

Partidos de vuelta de Playoffs: 24 y 25 de febrero.

Sorteo octavos de final: 27 de febrero.

Partidos de ida de octavos: 10 y 11 de marzo.

Partidos de vuelta de octavos: 17 y 18 de marzo.

Partidos de ida de cuartos: 7 y 8 de abril.

Partidos de vuelta de cuartos: 14 y 15 de abril.

Partidos de ida de semifinales: 28 y 29 de abril.

Partidos de vuelta de semifinales: 5 y 6 de mayo.

Final: 30 de mayo.

Dónde es la final de la Champions League

Por primera vez en la historia, el partido definitorio por la Orejona será en el Puskás Aréna de Budapest. Dicho encuentro será el sábado 30 de mayo en el escenario que albergó la final de la Europa League en 2023.