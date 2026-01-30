El sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 determinó que Real Madrid y Benfica deberán volver a cruzarse. Luego del intenso duelo en el cierre de la fase de liga, españoles y portugueses se enfrentarán en una serie eliminatoria por un lugar en los octavos de final.

Cuando se definió la suerte de los equipos, en la capital española no evitaron hacer comentarios al respecto. Si bien había hinchas celebrando la rápida revancha, otros no fueron tan optimistas: creen que la pobre versión mostrada en el Estadio da Luz puede darse nuevamente en esta serie de 16avos.

“Sirve como revancha o para terminar de palmar”, “nos va a echar Mourinho”, “hasta aquí llegamos”, “oportunidad para que limpiéis el escudo“, fueron algunas de las reacciones de los aficionados del Merengue, que no están para nada conformes con la actualidad del primer equipo.

La situación del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa es crítica: no juega bien, es reprobado por sus hinchas y la última derrota contra Benfica lo obligó a jugar dos partidos extra en la Champions. Como si fuera poco, en LaLiga es escolta de Barcelona.

La reacción de los hinchas del Real Madrid

Cómo fue el último Benfica vs. Real Madrid

Real Madrid visitó el pasado miércoles a Benfica en un partido incómodo para ambos. Los de Arbeloa debían al menos empatar para meterse en el top 8, mientras que los portugueses estaban obligados a ganar y esperar otros resultados para no quedarse con las manos vacías.

En un vibrante encuentro, ambos llegaron a los minutos finales con un resultado que no servía a nadie. El 3 a 2 de los locales (Schjelderup x2, Pavlidis y Mbappé x2) los obligaba a meter un gol más, mientras que los españoles intentaban empatar para salvarse de los playoffs.

En tiempo de descuento, con un pie y medio afuera de todo, Benfica tenía un tiro libre y Mourinho mandó Anatoli Trubin al área rival. Finalmente, el arquero convirtió de cabeza y dejó a las Águilas con vida en la Champions League. En febrero, el destino los volverá a cruzar.

