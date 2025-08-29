Liverpool y Real Madrid son los primeros en activar una regla desconocida del nuevo formato de la Champions League

La fase de liga de la Champions League 2025/26 fue sorteada este jueves y dejó cruces sumamente interesantes y que generan gran expectativa. Uno de los que más llamó la atención fue el enfrentamiento nuevamente entre Liverpool y Real Madrid, reeditando lo que fue la edición pasada y provocando la activación de una regla desconocida del reglamento.

La modificación de fase de grupos a fase de liga de la Champions League también provocó que la UEFA realice cambios obligados al reglamento; y el hecho de que haya aleatoriedad y un sistema determine los cruces, hizo que se añadan algunos puntos en caso de que se den ciertas particularidades.

Real Madrid visitó Anfield en la fase de liga de la Champions pasada y repetirá en esta edición. (Getty)

Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Arsenal, Juventus y Benfica activaron una de ellas; y es que estos seis equipos repetirán cruces con respecto a la fase de liga de la temporada pasada, y también repetirán localía. Liverpool recibirá en Anfield al Real Madrid, Arsenal volverá a visitar al Inter en Italia y Benfica a la Juventus.

Real Madrid y Liverpool activaron una regla nueva de la Champions

De acuerdo a lo expresado en la web oficial de la Champions League, los clubes que repiten enfrentamiento y localía en dos ediciones consecutivas de la fase de liga de Champions League, no podrán salir sorteados para enfrentarse en el mismo lugar en la fase de liga siguiente edición. Es algo que ya el sistema tendrá en cuenta a la hora de sortear los cruces.

“El Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA ha determinado esta condición adicional que puede ser aplicable al sorteo de la Champions League para la temporada 2026/27, decidiendo que cualquier fixture individual entre los dos mismos clubes no puede repetirse en la misma competición con el mismo equipo como local por tres temporadas consecutivas”, expresan las fuentes oficiales.

Y agrega: “Esto significa que si algún equipo ya ha jugado contra otro en la fase de liga de la Champions League 2024/25 y vuelve a ser sorteado para enfrentarlo, con la misma localía, en la fase de liga de la Champions League 2025/26, esos equipos no podrán volver a ser sorteados con la misma localía en caso de volver a formar parte de la misma competición en la temporada 2026/27.”

El sorteo de la próxima Champions estará influenciado por reglamento.

A raíz de ello, en caso de estar presentes estos en la próxima edición de la Champions, el sorteo estará influenciado y tendrá en cuenta ese hecho para que no se puedan repetir las localías, en caso de salir sorteados nuevamente para enfrentarse. Es decir, Real Madrid no podrá ir a Anfield, Arsenal al Giuseppe Meazza ni Benfica al Juventus Stadium.

No obstante, en caso de clasificar, sí podrán enfrentarse, aunque obligatoriamente saldrán sorteados con la localía invertida. Cabe aclarar que eso no significa que habrá un desbalance entre cantidad de partidos de local y visitante, sino que directamente el sistema evitará sortearlos con la misma localía que en las últimas dos temporadas.