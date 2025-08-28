Los rivales confirmados del Real Madrid de Franco Mastantuono en la Champions League 2025/26

La Champions League 2025/26 se jugará nuevamente con el formato de liga. Cada equipo participante disputará ocho fechas ante equipos de diversos bombos -2 del primero, 2 del segundo, 2 del tercero y 2 del cuatro- y se irán armando una tabla general. Los ocho mejores se clasificarán directamente a octavos de final, mientras que del 9 al 24 deberán disputar unos playoffs. Real Madrid, conquistador de 14 Champions League sueña con ganar la decimoquinta y se ilusiona de la mano de Franco Mastantuono, la joya argentina que llegó en el último mercado de pases.

Los rivales del Real Madrid de Franco Mastantuono

Real Madrid enfrentará en la fase de liga a: Manchester City (local), Liverpool (visitante), Juventus (local), Benfica (visitante), Olympique Marsella (local), Olympiacos (visitante), Mónaco (local) y Kairat Almaty (visitante). Cabe recordar que las acciones comenzarán el 16 de septiembre.

Así fue el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26

El sorteo comenzó con la extracción manual de una bola del Bombo 1 y luego una súper computadora determinó los ocho rivales para cada club, bajo criterios preestablecidos. Cada equipo enfrentará a dos conjuntos de cada bombo, disputando un partido como local y otro como visitante ante los clubes seleccionados por sistema. Se mantiene la prohibición de partidos de fase de grupos entre equipos de la misma asociación.

Franco Mastantuono.

Así se distribuyeron los bombos de los 36 equipos participantes

BOMBO 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

BOMBO 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Brujas.

BOMBO 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø Glimt y Olympique de Marsella.

BOMBO 4: Copenhague, AS Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos FC, Kairat Almaty y Qarabag.

Cambios para la final

La UEFA decidió adelantar el horario tradicional de la final de la Champions League, que en la presente edición se disputará en la Arena Puskas de Budapest, Hungría, el sábado 30 de mayo de 2026 desde las 13.00 en hora de Argentina.

El dinero en premios que repartirá la UEFA en la Champions League 2024/25

Respecto a la edición anterior, la UEFA informó que habrá un incremento del 21% en premios. Serán 2.470 millones de euros a repartir para los equipos participantes desde la fase de liga hasta el final. Por el simple hecho de competir, los 36 equipos recibirán 18,6 millones de euros, por cada victoria se sumarán 2,1 millones más y por cada empate serán 700 mil. Quienes avances a octavos de final recibirán 11 millones, por avanzar a cuartos serán 12,5 millones más, los mejores cuatro obtendrán 15 más. Los finalistas se aseguran 18,5 millones más y el vencedor sumará otros 6,5 millones.

