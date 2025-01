Pep Guardiola lanzó una fuerte advertencia en Manchester City: "Si no lo hacemos, no clasificaremos a la Champions League"

El Manchester City se encuentra vigesimoquinto en la fase de liga de la presente edición de la Champions League; posición que, a falta de un partido, lo estaría dejando fuera de la instancia de Play-Offs. El presente del club desde lo deportivo -y también fuera de la cancha- es preocupante, y a Pep Guardiola le preocupa que eso termine afectando el futuro y la próxima temporada.

En la previa del partido de este sábado ante Chelsea por la Premier League, Guardiola volvió a enfrentarse a los medios en conferencia de prensa. Como es usual, el español fue autocrítico y no le escapó a ninguna pregunta. De hecho, se animó a advertir a los suyos de que, si siguen por este camino, podrían quedar afuera en la Champions, y directamente no estar en la próxima edición.

“Lo que define a nuestro equipo es el control de la pelota. Me contrataron como entrenador por ello, y ahora mismo estamos teniendo problemas para controlarla”, inició Guardiola, que parece haber identificado la cuestión central en la que su equipo ha perdido esa ventaja que tenía sobre el resto.

El Manchester City ya no es dominador absoluto de los partidos.

“Tenemos que recuperarnos, de lo contrario no vamos a clasificar a la próxima instancia de la Champions League. No vamos a entrar entre los cinco primeros [de la Premier League]”, agregó Guardiola y procedió a ejemplificar su situación con lo que le pasó a Chelsea en la temporada pasada.

“Hay clubes como Chelsea a los que les pasó. No están en la Champions League ¿Nos puede pasar a nosotros? Sí, definitivamente puede pasar que no estemos allí“, admitió Guardiola. No obstante, aprovechó para dejar claro que la temporada aún no ha terminado: “Todavía estamos a tiempo para intentarlo, para clasificar a la Champions, para pelear por la Premier, para la FA Cup, estamos a tiempo”,

Guardiola anticipó cambios tácticos para ayudar al equipo

La partida de Kyle Walker al Milan dejó a Guardiola sin el defensor que lideró la defensa en estos últimos años. Pep reconoció que le deseó los mejores éxitos a él y a su familia en esta nueva etapa fuera del fútbol inglés, pero también admitió que lo obligará a realizar cambios en la formación.

Sin Walker, Manchester City podría cambiar su estilo de juego.

“Los más duros, rápidos y fuertes jugadores que teníamos decidieron dejar el club“, declaró Guardiola en la conferencia. Aún así, recalcó que el foco está puesto en otro lado: “Tenemos que mejorar, mejorar con la pelota, en nuestra construcción”, focalizó.

Y, desde esa premisa, entiende que quien debe modificar cosas es él, en el apartado táctico. “Tal vez haya que cambiar algo para ayudar a que los jugadores se sientan cómodos con la pelota. La formación, algo, pero la esencia es la misma. Hay algo que no estoy viendo, y que tengo que darme cuenta rápidamente”, completó.

Manchester City tendrá una gran prueba este sábado, cuando reciba al Chelsea en un duelo que puede definir las chanches de pelear por la liga, ya que se enfrentan cuarto y quinto de la Premier League.