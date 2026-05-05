Qué pasa si hay empate entre Arsenal y Atlético de Madrid por la semifinal de la Champions League 2025/26

Los dos gigantes vuelven a verse las caras, esta vez en Emirates Stadium. Todos los escenarios posibles.

Después de un vibrante choque de ida en el Estadio Metropolitano, Arsenal y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras este martes 5 de mayo por la segunda semifinal de la UEFA Champions League. Ambos buscarán el triunfo para meterse en la gran final del certamen.

En la capital de España se vio un trámite igualado, pero inevitablemente hoy habrá un ganador y un perdedor. En esta jornada, uno de los equipos abandonará el Emirates Stadium siendo finalista de la Orejona, mientras que otro lo hará con las manos vacías.

Quien se imponga en este duelo, deberá enfrentarse dentro de un par de semanas al ganador de la otra semifinal, protagonizada por París Saint-Germain y Bayern Múnich.

Qué pasa si hay empate entre Arsenal y Atlético de Madrid

Tras haber igualado 1 a 1 en el partido de ida, quien se quede con la revancha en Emirates Stadium será el gran finalista en la UEFA Champions League. En contraparte, si los equipos no se sacan diferencias, se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario y, en caso de seguir igualados, habrá penales.

Cabe aclarar que desde hace varias temporadas ya no hay ventaja para el que haya convertido más goles en condición de visitante. De esta manera, cualquier empate, sea con o sin goles, será lo mismo para ambos.

Si gana Arsenal : será finalista de la UEFA Champions League.

: será finalista de la UEFA Champions League. Si empatan : alargue y penales.

: alargue y penales. Si gana Atlético de Madrid: será finalista de la UEFA Champions League.

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Cuándo se juega la final de la UEFA Champions League

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El encuentro será a las 13:00 horas de Argentina y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+ Plan Premium.

En síntesis