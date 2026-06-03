Diego Forlán es uno de los tantos uruguayos que dejó su huella en el Atlético de Madrid. Por eso, es una voz de consulta permanente ante todo tipo de cuestiones relacionadas con la actualidad del Colchonero, sobre todo cuando está implicado un delantero.

Como por ejemplo, Julián Alvarez, que es el tema del momento en España, ante tantos rumores que lo vinculan al FC Barcelona. De ahí que, por estas horas, se puedan leer tantas críticas para el delantero de la Selección Argentina por parte de los hinchas del conjunto rojiblanco en las redes sociales.

No obstante, Diego Forlan salió en defensa del ex River haciendo un llamamiento a los aficionados: “Le tengo visto desde que estaba en River y luego en Manchester City y aquí ha crecido mucho y mejorado. Lo que ha crecido también ha hecho que asista mucho. Es una lástima, pero la gente tiene que entender que somos jugadores profesionales. Sería una lástima, pero aparecerá otro”.

Asimismo, durante un acto celebrado en la capital española, Cachavacha recordó cuando a él también le tocó despedirse del Atlético de Madrid para continuar su carrera en el Inter de Milán: “Como me tocó a mí. Irme no era lo que hubiera querido tras todos los logros. Lo lindo es que la gente me sigue recordando con un cariño enorme y me lo demuestran cada vez que voy al estadio, pero la verdad que me hubiera gustado irme de otra manera”.

Diego Forlán levantando el trofeo de la Europa League 2009/2010. Getty Images.

Para cerrar, hizo una analogía entre el Atleti y la Selección de Uruguay: “Sabemos que hay dos más grandes (Argentina y Brasil en el caso uruguayo; y Real Madrid y Barcelona en el atlético), pero nosotros molestamos”.

Publicidad

La oferta que realizó el Barcelona por Julián Alvarez

De momento, lo que se sabe es que el FC Barcelona realizó una oferta al Atlético de Madrid por Julián Alvarez de 100 millones de euros. No obstante, conforme al Diario AS, la institución de la capital española no emitió ninguna respuesta, por lo que en Cataluña entendieron que no fue suficiente. En ese sentido, se presume que habrá un aumento en la propuesta para intentar contratar al oriundo de Calchín en el actual mercado de pases.

En síntesis