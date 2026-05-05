Quién es el árbitro de Arsenal vs. Atlético de Madrid en la revancha de semifinales de la Champions League

Será el partido número 27 en el certamen internacional de clubes por excelencia de la UEFA para el árbitro alemán de 42 años.

Arsenal y Atlético de Madrid definen este martes en el Emirates Stadium, desde las 16.00 en hora de Argentina y con transmisión a cargo de Disney+, la clasificación a la gran final de la Champions League que se disputará el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría. La serie mantiene la paridad producto del empate 1-1 que firmaron ambos equipos en la ida de semifinales, disputada en el Estadio Metropolitano.

El árbitro designado para impartir justicia en un encuentro de máxima trascendencia fue Daniel Siebert, alemán de 42 años e internacional desde 2015 que tiene larga experiencia en la competición de clubes por excelencia de UEFA, en la que dirigirá hoy su partido número 27.

Al Arsenal solo lo ha dirigido dos veces en Champions y ambas fueron victoria para el equipo inglés, la más reciente en la presente edición del certamen, en el partido de cuartos de final que terminó con triunfo 1-0 como visitante del Sporting de Lisboa.

Muchos menos gratas han sido las experiencias para Atlético de Madrid, donde la designación del alemán, que también se desempeña como entrenador personal en un hotel de Berlín, no cayó del todo bien. Es que en los tres partidos que lo dirigió en Champions, todos ante rivales ingleses, el equipo que conduce Diego Simeone no consiguió victorias.

Siebert viene de dirigir al Atlético de Madrid en la revancha de octavos de final ante Tottenham.

El antecedente más reciente data de la presente edición del torneo y fue derrota para Los Colchoneros 3-2 ante Tottenham en condición de visitante, en la revancha de la serie de octavos de final en la que de todos modos sellaron la clasificación. Previamente, coincidieron en el partido que terminó con derrota 3-2 ante Liverpool en el Metropolitano, en 2021; y en el empate sin goles ante Manchester City, también con el Atlético haciendo de local, por los cuartos de final de la misma temporada, en abril de 2022.

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Decisiones polémicas ante el Atlético

En la derrota del Atlético de Madrid 3-2 ante Liverpool en el Estadio Metropolitano, Siebert le mostró tarjeta roja directa a Antoine Griezmann, quien solo sufrió dos expulsiones en toda su carrera, por una infracción con pierna en alto que tuvo mucho de interpretación. En el empate sin goles ante Manchester City, partido en que los Colchoneros necesitaban un gol para igualar la serie, omitió un penal muy reclamado sobre Ángel Correa en tiempo de descuento que tampoco se convalidó desde el VAR.

¿Será Siebert parte del Mundial 2026?

Daniel Siebert no fue designado por FIFA como árbitro para el Mundial de 2026. En la lista publicada a inicios de abril, el juez principal que representará a Alemania es Félix Zwayer. Tampoco figura como árbitro asistente ni como responsable de VAR.

¿Qué resultados necesita Atlético de Madrid para clasificar a la final?

Si Atlético de Madrid consigue una victoria en el Emirates Stadium, sin importar la diferencia de goles, sacará boleto a la final de la Champions League que se disputará en la Arena Puskás de Budapest. En caso de igualar en los 90 minutos de juego reglamentarios ambos equipos deberán disputar 30 minutos de prórroga y, de persistir la igualdad, definirán la clasificación desde el punto de penal.

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