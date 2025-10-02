Es tendencia:
Con dos ex River y la ausencia de Rojo: la posible formación de Racing para enfrentar al Millonario por Copa Argentina

Costas piensa en tres variantes para enfrentar al Millonario en búsqueda de las semis.

Por Marco D'arcangelo

Gustavo Costas, el DT de Racing.
© Getty ImagesGustavo Costas, el DT de Racing.

Con el objetivo de seguir con vida en las tres competencias, Racing se enfrenta a River en el Estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina en búsqueda de la clasificación a las semis del certamen, instancia en la que ya se encuentra Independiente Rivadavia. 

Respecto al equipo que igualó 0 a 0 en el clásico ante Independiente, el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, planea dos variantes en el XI titular y si bien tenía una duda en el armado de la zaga central, Nazareno Colombo se mantendrá y Marcos Rojo será suplente.

Según pudo saber Bolavip, Costas realizará una variante en la defensa y otra en la ofensiva. La primera es en el lateral derecho con el ingreso de Facundo Mura en lugar de Gastón Martirena, quien pierde su lugar debido a los flojos rendimientos que mostró en las últimas presentaciones. 

Por otro lado, luego de perderse el partido contra Independiente por una lesión muscular, Santiago Solari regresa a la titularidad y reemplazará a Duván Vergara. De esta manera, la delantera quedará conformada por el ex Defensa y Justicia, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. 

La posible formación de Racing para enfrentar a River

El equipo de Costas saldría a la cancha con: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. 

Las bajas de Racing para este partido

Por problemas físicos, Costas no podrá contar con tres piezas claves de su plantel, tales como Juan Nardoni, habitual titular en la mitad de la cancha, Luciano Vietto y Matías Zaracho, quienes suelen ingresar desde el banco de suplentes. Además, por decisión del DT, tampoco viajó el uruguayo Martín Barrios. 

La particularidad histórica que favorece a Racing contra River en la previa del partido por Copa Argentina

La particularidad histórica que favorece a Racing contra River en la previa del partido por Copa Argentina

Los 5 jugadores que tendrán un partido especial en River vs. Racing por Copa Argentina

Los 5 jugadores que tendrán un partido especial en River vs. Racing por Copa Argentina

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

