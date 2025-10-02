Con gesto incluido:el gol de Maxi Salas a Racing para que River gane por Copa Argentina

En el Estadio Gigante de Arroyito, River Plate y Racing Club se enfrentan este jueves por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. Independiente Rivadavia, atento, espera por el vencedor del duelo con el sueño de meterse en la gran final.

Dos de los granes del fútbol argentino se eliminaban entre sí en Rosario en un duelo cargado de morbo por la presencia de Maximiliano Salas. Es que el Millonario ejecutó en el último mercado la cláusula de rescisión por el delantero, que se fue de la Academia bajo una lluvia de críticas.

Fue precisamente Salas quién anotó el primero de la tarde en el Gigante. River aprovechó un contragolpe efectivo en el que Facundo Colidio corrió al vació y encontró solo a su compañero, que mandó la pelota al fondo de la red con una accesible definición.

A pesar de la importancia del tanto convertido, el atacante atinó a no gritarlo por respeto a su pasaje por el club de Avellaneda. En cambio, frenó su carrera tras el remate y solo miró a la hinchada de River mientras sus compañeros lo felicitaban por el gol.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Pronósticos Racing Club vs River Plate: un cruce histórico por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina