Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Por qué no hay VAR en River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025

La herramienta para revisar jugadas específicas no está disponible en el duelo entre el Millonario y la Academia.

Por Nahuel De Hoz

No hay VAR en el duelo entre River y Racing por Copa Argentina.
© GettyNo hay VAR en el duelo entre River y Racing por Copa Argentina.

Este jueves por la tarde, el fútbol argentino vive una jornada apasionante. En el Gigante de Arroyito, River y Racing se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido que protagonizan el Millonario y la Academia comienza a partir de las 18 horas y es transmitido exclusivamente por la pantalla de TyC Sports y su correspondiente plataforma digital TyC Sports Play.

River vs. Racing por la Copa Argentina: hora, canal y formaciones

ver también

River vs. Racing por la Copa Argentina: hora, canal y formaciones

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo viene de acumular cuatro derrotas consecutivas, hecho que no ocurría desde hace 15 años en la campaña previa al descenso, y busca dar vuelta la página tras la eliminación de la Copa Libertadores. En contraparte, los comandados por Gustavo Costas llegan luego de clasificar a semifinales del certamen continental y de empatar el clásico.

De esta manera, River y Racing se miden por el duelo de los cuartos de final de la competición federal a encuentro único. En el reconocido recinto de la ciudad santafesina, se determinará el ganador de la serie en tiempo regular o a través de los penales en caso de empate. En la siguiente ronda espera pacientemente Independiente Rivadavia de Mendoza, que venció 3-1 a Tigre.

Por qué no hay VAR en River ante Racing

Lo cierto es que no hay VAR por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto se debe a una cuestión estrictamente relacionada a que el ente regulador determinó que en la Copa Argentina no se incorpore la herramienta de tecnología que permite revisar ciertas jugadas en particular. El motivo es que el reglamento indica que no se utiliza el VAR en la competición.

Por otra parte, cabe destacar que el cuerpo arbitral para este importante compromiso por Copa Argentina, ya está confirmado. Hernán Mastrángelo, el experimentado árbitro de 44 años está a cargo de dirigir dicho cotejo. Además, está acompañado por Juan Pablo Belattiy Maximiliano Del Yessocomo jueces de línea, mientras que el cuarto colegiado es Javier Delbarb.

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

ver también

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

Lee también
La IA avisó que habrá partidazo entre River y Racing e indicó quién clasificará
Copa Argentina

La IA avisó que habrá partidazo entre River y Racing e indicó quién clasificará

El jugador de Flamengo que quiere irse del club antes de la serie de Copa Libertadores contra Racing
Fútbol Sudamericano

El jugador de Flamengo que quiere irse del club antes de la serie de Copa Libertadores contra Racing

Racing e Independiente repartieron puntos en un clásico picante, polémico y con goles anulados
Fútbol Argentino

Racing e Independiente repartieron puntos en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Colapinto, atento: Alonso podría retirarse de la Fórmula 1 y liberar una butaca
FÓRMULA 1

Colapinto, atento: Alonso podría retirarse de la Fórmula 1 y liberar una butaca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo