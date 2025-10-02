Por qué no hay VAR en River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025

Este jueves por la tarde, el fútbol argentino vive una jornada apasionante. En el Gigante de Arroyito, River y Racing se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido que protagonizan el Millonario y la Academia comienza a partir de las 18 horas y es transmitido exclusivamente por la pantalla de TyC Sports y su correspondiente plataforma digital TyC Sports Play.

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo viene de acumular cuatro derrotas consecutivas, hecho que no ocurría desde hace 15 años en la campaña previa al descenso, y busca dar vuelta la página tras la eliminación de la Copa Libertadores. En contraparte, los comandados por Gustavo Costas llegan luego de clasificar a semifinales del certamen continental y de empatar el clásico.

De esta manera, River y Racing se miden por el duelo de los cuartos de final de la competición federal a encuentro único. En el reconocido recinto de la ciudad santafesina, se determinará el ganador de la serie en tiempo regular o a través de los penales en caso de empate. En la siguiente ronda espera pacientemente Independiente Rivadavia de Mendoza, que venció 3-1 a Tigre.

Por qué no hay VAR en River ante Racing

Lo cierto es que no hay VAR por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto se debe a una cuestión estrictamente relacionada a que el ente regulador determinó que en la Copa Argentina no se incorpore la herramienta de tecnología que permite revisar ciertas jugadas en particular. El motivo es que el reglamento indica que no se utiliza el VAR en la competición.

Por otra parte, cabe destacar que el cuerpo arbitral para este importante compromiso por Copa Argentina, ya está confirmado. Hernán Mastrángelo, el experimentado árbitro de 44 años está a cargo de dirigir dicho cotejo. Además, está acompañado por Juan Pablo Belattiy Maximiliano Del Yessocomo jueces de línea, mientras que el cuarto colegiado es Javier Delbarb.