Qué canal pasa River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro entre el Millonario y la Academia por dicho certamen doméstico.

gabriel casazza

River, Racing y un partido que acapara la atención.
River, Racing y un partido que acapara la atención.

Este jueves, en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, River Plate y Racing Club se encuentran frente a frente bajo la órbita de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Argentina. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa en torno a lo que pueda pasar entre estos dos pesos pesados del ámbito doméstico.

Desde las 18 horas de la República Argentina, el Millonario y la Academia, que atraviesan realidades diferentes, se verán las caras con el objetivo en común de conseguir la clasificación a semifinales para meterse entre los cuatro mejores combinados de la Copa Argentina. Sin dudas, uno de los cotejos más prometedores del semestre.

No es un detalle menor que los de Marcelo Gallardo llegan golpeados a este partido tras la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores de América y la posterior caída contra Deportivo Riestra, mientras que los de Avellaneda lo hacen envalentonados por hallarse en las semifinales del mencionado torneo continental.

Maximiliano Salas y Adrián Maravilla Martínez pasaron de ser compañeros a rivales.

Maximiliano Salas y Adrián Maravilla Martínez pasaron de ser compañeros a rivales. (Foto: Getty)

Hora y TV de River vs. Racing por Copa Argentina

El partido entre River Plate y Racing Club, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, se llevará a cabo este jueves 2 de octubre, desde las 18 horas de la República Argentina, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central.

Paralelamente, este importante duelo entre el Millonario y la Academia podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TyC Sports. A su vez, también podrá seguirse por la plataforma de TyC Sports Play.

La inesperada decisión de Gallardo

Luego del entrenamiento en la concentración de Cardales, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, tomó una llamativa decisión con el plantel, debido a que convocó a todos los futbolistas para que formen parte de este trascendental encuentro.

De esta manera, viajaron a Rosario hasta los jugadores que están lesionados y no podrán estar a disposición del DT, tales como Sebastián Driussi o Enzo Pérez, quien llegará entre algodones debido a que recibió siete puntos de sutura por un corte en la rodilla.

Gabriel Casazza

