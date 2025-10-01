En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, River se enfrenta a Racing en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, con el objetivo de lograr una victoria que no solo le permita avanzar a semifinales, sino que también corte con una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Luego del entrenamiento en la concentración de Cardales, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, tomó una llamativa decisión con el plantel, debido a que convocó a todos los futbolistas para que formen parte de este trascendental encuentro.

De esta manera, viajarán a Rosario hasta los jugadores que están lesionados y no podrán estar a disposición del DT, tales como Sebastián Driussi o Enzo Pérez, quien llegará entre algodones debido a que recibió siete puntos de sutura por un corte en la rodilla.

Además, con el plantel viajarán otros jugadores de la Reserva como Agustín De La Cuesta y Juan Bautista Dadin, quienes no fueron convocados para jugar en el equipo de Escudero y podrían ocupar un lugar en el banco de suplentes ante la Academia. Juan Cruz Meza, por su parte, se recuperó de una lesión y estará presente ante Sarmiento por el Torneo Proyección.

A diferencia de las últimas convocatorias, en las que por Copa Libertadores solo citó a 22 futbolistas, en esta oportunidad Gallardo quiere tener a todo el plantel a su disposición. Además, para cambiar esta mala racha que atraviesa el equipo, planteó una concentración distinta.

Es que, previo al viaje a Rosario, los jugadores concentraron y entrenaron en Cardales. Luego de enfrentarse a la Academia, volverán al mismo predio para seguir con la concentración y desde allí volver a viajar a tierras rosarinas para el duelo ante Rosario Central el próximo domingo.

La posible formación de River para enfrentar a Racing

El equipo de Gallardo saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

