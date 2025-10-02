Es tendencia:
Quién es el árbitro de River vs. Racing por Copa Argentina

Hernán Mastrángelo será el encargado de impartir justicia en un duelo que no contará con la presencia del VAR.

Marco D'arcangelo

Hernán Mastrángelo, árbitro argentino.
Hernán Mastrángelo, árbitro argentino.

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Gigante de Arroyito, River y Racing se enfrentan en búsqueda del último pasaje a las semifinales del certamen, instancia en la que ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza, que hizo lo propio al eliminar a Tigre. 

Para este encuentro, el encargado de impartir justicia será Hernán Mastrángelo, el experimentado árbitro de 44 años, que está acompañado por Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso como jueces de línea, mientras que el cuarto árbitro será Javier Delbarba. Cabe destacar que no habrá VAR. 

La designación del colegiado generó polémica, debido a que en los últimos años tuvo jugadas que molestaron. En cuanto al Millonario, se dio en dos encuentros distintos. El primero fue ante Newell’s en Rosario, cuando Braian Aguirre le pegó un planchazo a González Pirez y solamente amonestó al delantero. 

Luego, por la Liga Profesional 2023, en la victoria ante Instituto, no cobró una clara mano en el control que derivó en el gol de Santiago Rodríguez para el 1 a 0 a favor de la Gloria. Minutos más tarde, el equipo comandado por Martín Demichelis dio vuelta y se quedó con el triunfo por 3 a 1. 

En cuanto a la Academia, tuvo dos fallos polémicos en un clásico contra San Lorenzo en 2023 en el Cilindro. Con el resultado 1 a 0 a favor de los dirigidos por Fernando Gago, no pitó un claro penal de Agustín Giay a Maxi Romero por una carga en la espalda cuando el delantero estaba por definir. 

Sobre el final del mismo partido, tampoco dio un penal para Racing que generó la bronca de Fernando Gago y sus dirigidos. Tras un centro al área, Martin Campi sujetó y tiró a Paolo Guerrero al piso, por lo que todos pidieron la pena máxima, pero ni Mastrángelo ni el VAR lo pitaron. 

Los números de Hernán Mastrángelo dirigiendo a River

A lo largo de su carrera, Mastrángelo dirigió un total de 15 veces al Millonario. El saldo es positivo para los Núñez, con ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas. Además, les pitó cuatro penales y tres en contra. 

Los números de Hernán Mastrángelo dirigiendo a Racing

Por otro lado, a Racing lo dirigió en 17 oportunidades, con un saldo de nueve triunfos, cuatro empates (uno derivó en eliminación por penales ante Boca Unidos por Copa Argentina) y cuatro derrotas. Además, no le dio penales a favor y le cobró tres en contra. 

