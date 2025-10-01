Es tendencia:
River y Racing chocan por los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones, TV y todo lo que hay que saber

En la ciudad de Rosario, el Millonario y la Academia definen al último semifinalista de la Copa Argentina.

Por Julián Mazzara

Maximiliano Salas y Adrián Maravilla Martínez pasaron de ser compañeros a rivales.
Este jueves, a partir de las 18:00 y con transmisión de TyC Sports, River y Racing se medirán en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo y los de Gustavo Costas buscarán meterse en las semifinales, donde ya aguarda Independiente Rivadavia.

No será un clásico más. Si bien afrontan el más añejo del fútbol argentino, también el más dispar: el Millonario le lleva 43 partidos a la Academia en el historial general, pero los de Avellaneda se imponen en los cruces mano a mano, ya que se quedaron con 13 de los 20 cruces que tuvieron.

En el recinto donde Rosario Central hace de local fin de semana de por medio, habrá 18.000 espectadores de cada equipo, pero además se darán dos hitos muy importantes: Marcos Rojo enfrentará por primera vez a River tras su polémica salida de Boca, mientras que Maximiliano Salas tendrá su primer cruce ante sus viejos compañeros luego de ejecutar la cláusula de rescisión para abandonar a Racing y generar un enorme en los hinchas, quienes lo acusaron de ‘traidor’.

Cabe destacar que el partido será de eliminación directa, sin ningún tipo de revancha, pero en el caso de que igualen a lo largo del tiempo reglamentario, la clasificación a las semifinales se definirá por medio de la tanda de penales. Además, el árbitro será Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso. En tanto, el cuarto árbitro será Adrián Delbarba.

El último Racing-River quedó en manos de los de Gustavo Costas. (Getty Images)

La posible formación de River vs. Racing por la Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La posible formación de Racing vs. River por la Copa Argentina

Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

El cuadro de la Copa Argentina

