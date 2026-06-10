El certamen federal que otorga una plaza para la Copa Libertadores de 2027 se reanudará en plena disputa del Mundial.

Los corazones de los futboleros está a punto de estallar. Este jueves 11 de junio comenzará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección Argentina buscará revalidar lo logrado en Qatar, hace tres años y medio. Pero en mientras tanto, se retomará la competencia en Copa Argentina.

A pesar de que la gran mayoría de los equipos estarán llevando adelante sus respectivas pretemporadas, Tigre e Independiente Rivadavia deberán alistarse mucho tiempo antes porque deberán medirse por los 16avos de final del certamen federal.

Si bien restá la oficialización de la organización, el presidente del elenco mendocino, Daniel Vila, reveló en Radio Splendid que el cotejo se disputará una semana antes de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que el Matador y la Lepra se cruzarán el domingo 12 de julio.

En cuanto a la sede, no hay mayores precisiones, pero la provincia de Córdoba es la que reúne mayores chances de albergar el juego, del cual saldrá el rival de River o Aldosivi, que aún no tienen fecha ni sede confirmada para afrontar su partido.

Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentarán por los 16vos de final de la Copa Argentina.

El cuadro de la Copa Argentina 2026

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