Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Conmebol confirmó el cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana

Bolivia perdió la oportunidad de recibir el partido definitorio del certamen continental. Lo confirmó Alejandro Domínguez.

Por Juan Ignacio Portiglia

Conmebol confirmó el cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana
© Getty ImagesConmebol confirmó el cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, confirmó este jueves la decisión de quitarle la posibilidad de ser sede la la final de la Copa Sudamericana a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por los retrasos en las obras solicitadas para el evento. Al mismo tiempo, comunicó que la misma pasará a disputarse en Asunción, manteniendo la fecha del 22 de noviembre.

Según se informó desde la web oficial del ente rector del fútbol sudamericano, “la última inspección técnica al estadio Tahuichi Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras”.

El hecho de que la final de la Copa Sudamericana se dispute en la capital de Paraguay por segundo año consecutivo, pues allí se coronó Racing ante Cruzeiro, responde precisamente al protocolo de Conmebol establecido para las finales únicas, que establece que “en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”.

Tweet placeholder

Más allá de haberle retirado a Bolivia la posibilidad de albergar la final, el organismo que preside Alejandro Domínguez reafirmó su compromiso de continuar con “las inversiones y mejoras en el estadio Tahuichi Ramón Aguilera de cara a próximos torneos”.

Además, Conmebol informó que, tras ofrecer las disculpas pertinentes por no haber podido cumplir con los plazos establecidos para la finalización de las obras, La Federación Boliviana de Fútbol expresó su interés en albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2027.

Publicidad

¿Qué equipos argentinos continúan en competencia?

Camino a la final que se disputará el 22 de noviembre en Asunción, solo un equipo argentino continúa en competencia. Se trata de Lanús, que en octavos de final eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero y en cuartos se medirá ante Fluminense.

Los otros seis equipos instalados en cuartos de final son Universidad de Chile, tras la polémica clasificación en las oficinas de Conmebol tras la cancelación de la revancha de octavos de final ante Independiente; Alianza Lima, Atlético Mineiro, Bolivar, Once Caldas e Independiente del Valle.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La fuerte crítica de un ex Boca al gobierno de Milei: "La gente está sufriendo día a día"
Fútbol Argentino

La fuerte crítica de un ex Boca al gobierno de Milei: "La gente está sufriendo día a día"

Podría tener cinco equipos en el torneo: Brasil inició contactos con la FIFA para ser sede del Mundial de Clubes 2029
Mundial de Clubes

Podría tener cinco equipos en el torneo: Brasil inició contactos con la FIFA para ser sede del Mundial de Clubes 2029

Casco recordó la final de Madrid y contó un detalle inédito de su histórico caño a Centurión
River Plate

Casco recordó la final de Madrid y contó un detalle inédito de su histórico caño a Centurión

Novak Djokovic tuvo que abandonar Serbia por cuestiones políticas: los motivos
Tenis

Novak Djokovic tuvo que abandonar Serbia por cuestiones políticas: los motivos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo