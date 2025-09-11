Conmebol confirmó el cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, confirmó este jueves la decisión de quitarle la posibilidad de ser sede la la final de la Copa Sudamericana a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por los retrasos en las obras solicitadas para el evento. Al mismo tiempo, comunicó que la misma pasará a disputarse en Asunción, manteniendo la fecha del 22 de noviembre.

Según se informó desde la web oficial del ente rector del fútbol sudamericano, “la última inspección técnica al estadio Tahuichi Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras”.

El hecho de que la final de la Copa Sudamericana se dispute en la capital de Paraguay por segundo año consecutivo, pues allí se coronó Racing ante Cruzeiro, responde precisamente al protocolo de Conmebol establecido para las finales únicas, que establece que “en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”.

Más allá de haberle retirado a Bolivia la posibilidad de albergar la final, el organismo que preside Alejandro Domínguez reafirmó su compromiso de continuar con “las inversiones y mejoras en el estadio Tahuichi Ramón Aguilera de cara a próximos torneos”.

Además, Conmebol informó que, tras ofrecer las disculpas pertinentes por no haber podido cumplir con los plazos establecidos para la finalización de las obras, La Federación Boliviana de Fútbol expresó su interés en albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2027.

¿Qué equipos argentinos continúan en competencia?

Camino a la final que se disputará el 22 de noviembre en Asunción, solo un equipo argentino continúa en competencia. Se trata de Lanús, que en octavos de final eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero y en cuartos se medirá ante Fluminense.

Los otros seis equipos instalados en cuartos de final son Universidad de Chile, tras la polémica clasificación en las oficinas de Conmebol tras la cancelación de la revancha de octavos de final ante Independiente; Alianza Lima, Atlético Mineiro, Bolivar, Once Caldas e Independiente del Valle.