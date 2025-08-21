La preocupación de un ídolo de Universidad de Chile por las familias que convivían con los barras en la tribuna: “¿Quién los protegió a ellos?”

En Chile se siguieron con gran angustia y nerviosismo las imágenes de la violencia sin límites en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, que derivaron en la cancelación del partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que se encontraba igualado 1-1.

Más allá de haber sido barras del equipo chileno los que iniciaron los incidentes, la respuesta de los del Rojo, que tuvieron acceso a la tribuna local, fue feroz, salvaje, y por ello la preocupación tanto de los futbolistas como de quienes seguían el encuentro a la distancia por las familias que convivían con los barras en esa tribuna.

Así lo manifestó Jhonny Herrera, ídolo de Universidad de Chile y campeón con el club de la Copa Sudamericana de 2011. “Lo trágico es que no sólo son barristas, son familias completas que viajaron con sus hijos. Piensas que estarás protegido al ver un espectáculo deportivo en el fútbol, pero quién los protegió a ellos”, dijo en TNT Sports.

“El 99 por ciento son familias. Nada justifica que la policía abra la puerta para que los linchen. A quién responsabilizas, al equipo local. Agarran a seis o siete contra 300, arrancan desnudos. Las imágenes que vi son trágicas. Los masacraron a los cabros que estaban ahí“, agregó.

¿A qué sanciones se exponen Independiente y Universidad de Chile?

El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

Cabe destacar que, al ser cancelado y no suspendido el partido, no se reanudará, por lo que lo más probable es que ambos equipos queden eliminados de la competición, aunque esto todavía no es oficial.

Hablaron los presidentes de los clubes

Michael Clark, máximo mandatario de Universidad de Chile, se mostró consternado por lo sucedido y pocos minutos después de los incidentes afirmó: “Lo que pasó hoy es una tragedia. Estábamos intentando recabar información, pero no la hay, no sabemos si hay muertos. Estamos en contacto con el Gobierno, al que le damos las gracias, no hay mucha información”.

Además, agregó: “Ahora estamos preocupados de nuestros hinchas y luego averiguaremos cómo pasó todo. Hoy no sabemos si hay hinchas muy heridos o muertos y quiero averiguar eso y luego veremos lo que pasó. No es el minuto de hablar de eso. Nosotros no somos los organizadores y no es el foco en este momento. Estamos en contacto con el Gobierno y estamos enfocados en averiguar cómo está nuestra gente”.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, hizo polémicas declaraciones a TyC Sports intentando minimizar la responsabilidad del club. “Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, que no ha tenido nada que ver. El comienzo y la continuidad del problema fue con los simpatizantes de la Universidad de Chile. Corresponde claramente una sanción al club chileno”, señaló.

Y agregó: “Lo que pasó fue lamentable. Terminó todo en una cosa lamentable. El comportamiento de los hinchas de la U es lamentable. Nos destrozaron los baños para tirar los restos. El partido no daba para ese tipo de violencia. No estamos acostumbrados a estos comportamientos, porque nuestros hinchas tienen un comportamiento ejemplar. Nosotros iremos a defender nuestra posición en todas las instancias correspondientes. Por todo lo que vió todo el mundo, si todos se ponen una mano en el corazón, los responsables son los simpatizantes de la Universidad de Chile. Estamos esperando un comunicado de la Conmebol”.