La reacción de Felipe Loyola a los violentos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile: “Destrozado”

Felipe Loyola, futbolista chileno de Independiente, recurrió a las redes sociales para exteriorizar las sensaciones que le dejó el violento desenlace del partido revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, cancelado por CONMEBOL a causa de los prolongados enfrentamientos con ingreso de barras a la tribuna rival que se sucedieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini de Avellaneda.

“Qué lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba. Una pena gigante. Todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol. El deporte no es violencia”, expresó el jugador del Rojo y de la Selección de Chile a través de una historia de Instagram.

Loyola había sido uno de los futbolistas más comprometidos con la salud de los hinchas mientras los dos planteles se encontraban todavía en el terreno de juego, acercándose más de una vez a ver cómo se encontraban quienes iban logrando escapar de las tribunas y buscaban protección en la cancha.

La palabra de los presidentes de los clubes

Michael Clark, máximo mandatario de Universidad de Chile, se mostró consternado por lo sucedido y pocos minutos después de los incidentes afirmó: “Lo que pasó hoy es una tragedia. Estábamos intentando recabar información, pero no la hay, no sabemos si hay muertos. Estamos en contacto con el Gobierno, al que le damos las gracias, no hay mucha información”.

Además, agregó: “Ahora estamos preocupados de nuestros hinchas y luego averiguaremos cómo pasó todo. Hoy no sabemos si hay hinchas muy heridos o muertos y quiero averiguar eso y luego veremos lo que pasó. No es el minuto de hablar de eso. Nosotros no somos los organizadores y no es el foco en este momento. Estamos en contacto con el Gobierno y estamos enfocados en averiguar cómo está nuestra gente”.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, hizo polémicas declaraciones a TyC Sports intentando minimizar la responsabilidad del club. “Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, que no ha tenido nada que ver. El comienzo y la continuidad del problema fue con los simpatizantes de la Universidad de Chile. Corresponde claramente una sanción al club chileno”, señaló.

Y agregó: “Lo que pasó fue lamentable. Terminó todo en una cosa lamentable. El comportamiento de los hinchas de la U es lamentable. Nos destrozaron los baños para tirar los restos. El partido no daba para ese tipo de violencia. No estamos acostumbrados a estos comportamientos, porque nuestros hinchas tienen un comportamiento ejemplar. Nosotros iremos a defender nuestra posición en todas las instancias correspondientes. Por todo lo que vió todo el mundo, si todos se ponen una mano en el corazón, los responsables son los simpatizantes de la Universidad de Chile. Estamos esperando un comunicado de la Conmebol”.