Lucas Bruera le atajó un penal a Juanfer Quintero en Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana 2026

En su regreso a la titularidad, el colombiano se hizo cargo de la pena máxima pero Lucas Bruera le tapó el remate.

En la noche del jueves, River visitó a Carabobo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo determinante para empezar a definir la tabla de posiciones de la zona H. Sin embargo, ante la posibilidad de modificar el marcador, Juan Fernando Quintero erró un penal y Lucas Bruera se lució con una gran atajada para mantener la valla en cero.

A los 22 minutos del primer tiempo, Ezequiel Neira le dio un manotazo a Matías Viña dentro del área que, en primera instancia no fue sancionado por el árbitro. Pero fue en ese preciso momento cuando el VAR intercedió y le indicó al colegiado que se acerque a la cabina a revisar la jugada y, tras chequearlo nuevamente, cambió su decisión y pitó la pena máxima para el Millonario.

¡PENAL PARA RIVER!



Neira bajó a Viña y, tras la revisión en el VAR, el árbitro marcó la pena máxima.



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Lo cierto es que, cuando transcurría el minuto 26 de la primera etapa, Bruera le contuvo el penal a Quintero. En lo que parecía ser una remate a colocar por su inmensa calidad, el colombiano remató fuerte al medio y sin mucha altura. Aunque el arquero argentino se tiró sobre su izquierda, le atajó el disparo con sus piernas, impidiendo que el conjunto de Núñez se ponga en ventaja.

En primer lugar, el argentino esperaba en cuclillas que Juanfer comience la carrera hacia el punto penal. Luego de volar hacia su costado y que le impacte en sus pies, la pelota quedó sobre la línea. Allí, el albiceleste se paró rápidamente para agarrar el esférico y despejar el peligro, terminando con la chance inmejorable de que River marque el primer tanto del cotejo.

¡¡BRUERA SE QUEDÓ CON EL PENAL DE JUANFER!!



Quintero pateó al medio y el arquero de Carabobo tapó con las piernas para evitar el 1-0 de River.



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Por qué Lucas Bruera ataja con gorra en Carabobo vs. River

Lucas Bruera es una de las figuras de Carabobo en la Copa Sudamericana y, más allá de sus atajadas, también llama la atención por su look. El arquero utiliza gorra en todos los partidos del equipo en el certamen, incluso en horarios nocturnos, cuando ya no hay sol.

Días atrás, cuando le tocó visitar el Monumental para enfrentar a River, el argentino explicó el motivo por el que utiliza el accesorio: “En Venezuela arrancamos la pretemporada y fue muy jodido el sol. Me la puse jodiendo. Jugamos un amistoso, ganamos 1 a 0, yo atajé bien y quedó”.