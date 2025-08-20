Qué pasa si Independiente gana, empata o pierde vs. Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Hace exactamente una semana, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, Universidad de Chile e Independiente se encontraron frente a frente en el marco del compromiso de ida por los octavos de final de la actual edición de la Copa Sudamericana.

En ese entonces, Lucas Assadi marcó el único tanto del partido para la victoria por la mínima diferencia de los anfitriones, que además terminaron con un hombre de más por la expulsión de Matías Abaldo promediando la etapa complementaria.

En ese sentido, este miércoles, en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el Rojo de Julio Vaccari intentará recuperarse para meterse en los cuartos de final del certamen continental. Sin embargo, no tiene un panorama del todo sencillo.

Independiente va por su tercera Copa Sudamericana.

Qué pasa si Independiente gana, empata o pierde vs. Universidad de Chile

Si Independiente gana: el Rojo, ganando, tendrá chances de clasificar a cuartos de final. Si es por un gol, habrá penales. Si es por más, accederá automáticamente a la próxima instancia.

Si Independiente empata: la paridad contra Universidad de Chile meterá directo y sin escalas al conjunto visitante en la próxima etapa de la Copa Sudamericana.

Si Independiente pierde: la potencial caída en Avellaneda de los de Julio Vaccari también se traduciría en el pasaje automático de la Universidad de Chile a cuartos de final.

El rival de Independiente o Universidad de Chile en cuartos de final

El ganador de la serie compuesta por Independiente y Universidad de Chile medirá fuerzas con Alianza Lima de Perú o Universidad Católica de Ecuador en cuartos de final.

