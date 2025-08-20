Luego de varios días de negociación, River, Vélez y Manuel Lanzini llegaron a un acuerdo para traspasar al jugador. El enganche había sido apartado del plantel profesional por Marcelo Gallardo y si bien tuvo algunos sondeos del extranjero, optó por quedarse en Argentina. Su nuevo destino será el Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto y con un flamante pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Fortaleza.

Para que el pase se concrete fue necesario hacer una especie de transferencia simbólica, una venta y eso fue determinante par que llegue a buen puerto. Vélez le pedía a Lanzini que salga de River, pero si rescindía su contrato y llegaba en condición de libre no iba a poder jugar el Torneo Clausura, aunque sí la Copa Libertadores, tal como sucedió con Marcos Rojo en Racing.

En Liniers fueron previsores y lograron acordar con el Millonario una transferencia para tenerlo disponible en todas las competiciones. La firma de contrato se hará entre miércoles y jueves y se estima que será hasta fines de 2026. Cabe destacar que Vélez se medirá ante Racing en los cuartos de final del torneo más importante del continente y Manu podrá meterse en la lista ya que la Conmebol permite realizar cambios antes del inicio de esa instancia.

El paso de Manuel Lanzini por River

Manuel Lanzini regresó a River a mediados de 2023 y las expectativas eran muy altas ya que solamente tenía 30 años y venía de jugar en la Premier League durante la última década. Su llegada sobre el inicio de la competencia, el no poder realizar la pretemporada y la readaptación al fútbol argentino lejos estuvieron de jugarle a favor y su primer semestre fue flojo.

Lanzini celebra su gol en La Bombonera en 2024. (Foto: Getty).

Las lesiones aparecieron, el rendimiento esperado estuvo de manera intermitente y la realidad es que el saldo de su segundo paso por el club que lo vio nacer no fue positivo. Fueron 59 partidos en los que marcó dos goles: uno ante Boca en La Bombonera para ganar el Superclásico por la Liga Profesional 2024 y otro por la Copa Libertadores 2025 en la fase de grupos en la goleada ante Independiente del Valle. En lo que respecta a títulos, consiguió el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

