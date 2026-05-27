Racing vs. Independiente Petrolero EN VIVO y ONLINE vía DSports, DGO y Flow por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Racing e Independiente Petrolero cierran su participación en la Copa Sudamericana. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Este miércoles 27 de mayo se enfrentan Racing e Independiente Petrolero por la fecha 6 del Grupo E de la Copa Sudamericana en el Estadio Presidente Perón. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por DSports, DGO y Flow. Además, el árbitro es el ecuatoriano Augusto Aragón y en el VAR está su compatriota Kevin Pazmiño.

Racing e Independiente Petrolero juegan por el honor.

Racing vs. Independiente Petrolero: minuto a minuto

La posible formación de Racing vs. Independiente Petrolero

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Alejandro Tello, Adrián Fernández, Matko Miljevic; Duván Vergara, Tomás Pérez y Gonzalo Sosa. DT: Sebastián Romero.

La posible formación de Independiente Petrolero vs. Racing

Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Luis Palma, Eduardo, Francisco Rodríguez; Gustavo Cristaldo, Daniel Rojas, Diego Navarro, Willie Barbosa, Rudy Cardozo; Rodrigo Rivas. DT: René Hinojosa.

Los árbitros de Racing vs. Independiente Petrolero

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

Asistente 1: Ricardo Baren (Ecuador)

Asistente 2: Mauricio Lozada (Ecuador)

Cuarto árbitro: Anthony Díaz (Ecuador)

VAR: Kevin Pazmiño (Ecuador)

AVAR: Roberto Sánchez (Ecuador)

Publicidad

Las posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana