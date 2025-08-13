Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA SUDAMERICANA

Universidad de Chile vs. Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Rojo cruza la Cordillera de los Andes para iniciar la llave con el pie derecho.

Por Agustín Vetere

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente.
© GettyKevin Lomónaco, defensor de Independiente.

La Copa Sudamericana se reinició esta semana con la disputa de las llaves de los octavos de final. Por el partido de ida, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile recibe este miércoles a Independiente desde las 21.30 con arbitraje de Anderson Daronco. El encuentro se puede sintonizar por ESPN y Disney+.

El Rojo accedió directamente a esta instancia tras haber liderado el Grupo A con 12 unidades producto de 4 triunfos y 2 derrotas. El combinado chileno, en cambio, fue tercero en su zona de la Copa Libertadores y llegó hasta aquí tras pasar por los Playoffs, dónde vencieron a Guaraní por 6-2 en el global.

Los de Julio Vaccari vienen de un decepcionante arranque en el Torneo Clausura con apenas 2 puntos de los 12 que disputaron, resultado que los ubica en el fondo de la Zona B. Por ello, necesitan un resultado positivo para encaminar la clasificación a cuartos de final y sumar confianza de cara al resto del semestre.

Las posible formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio.

La posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel.

Cuándo es el partido de vuelta

Tras el compromiso de esta noche, el Rojo hará de local en el partido de vuelta ante Universidad de Chile. Será el miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América desde las 21.30.

Publicidad
Tras su debut en Racing, el plan que idea Gustavo Costas con Marcos Rojo para la revancha ante Peñarol

ver también

Tras su debut en Racing, el plan que idea Gustavo Costas con Marcos Rojo para la revancha ante Peñarol

Hizo la estatua de Gallardo y ahora quiere ser presidente de River: “Falta que entres al club y te cobren por ir al baño”

ver también

Hizo la estatua de Gallardo y ahora quiere ser presidente de River: “Falta que entres al club y te cobren por ir al baño”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Debutó en River con Gallardo, una grave lesión le impidió consolidarse y ahora jugará en la Universidad de Chile
River Plate

Debutó en River con Gallardo, una grave lesión le impidió consolidarse y ahora jugará en la Universidad de Chile

Emiliano Rey, de promesa de Boca a formar juveniles: "A Riquelme le pegan un montón y no lo merece"
Entrevista

Emiliano Rey, de promesa de Boca a formar juveniles: "A Riquelme le pegan un montón y no lo merece"

River 2-1 Universidad de Chile, amistoso 2025: Goles de Lanzini y Borja
River Plate

River 2-1 Universidad de Chile, amistoso 2025: Goles de Lanzini y Borja

Los millones que ganó PSG tras consagrarse campeón de la Supercopa de Europa 2025
Fútbol europeo

Los millones que ganó PSG tras consagrarse campeón de la Supercopa de Europa 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo