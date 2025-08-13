Universidad de Chile vs. Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La Copa Sudamericana se reinició esta semana con la disputa de las llaves de los octavos de final. Por el partido de ida, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile recibe este miércoles a Independiente desde las 21.30 con arbitraje de Anderson Daronco. El encuentro se puede sintonizar por ESPN y Disney+.

El Rojo accedió directamente a esta instancia tras haber liderado el Grupo A con 12 unidades producto de 4 triunfos y 2 derrotas. El combinado chileno, en cambio, fue tercero en su zona de la Copa Libertadores y llegó hasta aquí tras pasar por los Playoffs, dónde vencieron a Guaraní por 6-2 en el global.

Los de Julio Vaccari vienen de un decepcionante arranque en el Torneo Clausura con apenas 2 puntos de los 12 que disputaron, resultado que los ubica en el fondo de la Zona B. Por ello, necesitan un resultado positivo para encaminar la clasificación a cuartos de final y sumar confianza de cara al resto del semestre.

Las posible formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio.

La posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel.

Cuándo es el partido de vuelta

Tras el compromiso de esta noche, el Rojo hará de local en el partido de vuelta ante Universidad de Chile. Será el miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América desde las 21.30.

