Tras su debut en Racing, el plan que idea Gustavo Costas con Marcos Rojo para la revancha ante Peñarol

Racing perdió el primer partido de los octavos de final ante Peñarol, en Uruguay, donde Gustavo Costas le dio a Marcos Rojo la posibilidad de debutar con la camiseta del nuevo club que tiene su carrera. Si bien ingresó a falta de 8 minutos para el final, mostró parte de su jerarquía.

El próximo compromiso que tendrá la Academia será este viernes, frente a Tigre y por el Torneo Clausura. Allí, el defensor con pasado en Estudiantes de La Plata, Boca y Manchester United no podrá formar parte siquiera de la lista de convocados, ya que la Asociación del Fútbol Argentino no lo habilitó porque se incorporó una vez cerrado el libro de pases.

Más allá de que Diego Milito y los miembros de la Comisión Directiva están buscando una forma de legalizar la incorporación de Rojo para que afronte el torneo doméstico, es prácticamente imposible. Pese a ello, y como los de Avellaneda tendrán que salir en búsqueda del triunfo para eliminar al Manya y así meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el ganador de la llave enfrentará a Fortaleza o Vélez, la idea de Costas es mandarlo desde el inicio.

Aún restan varios días para que argentinos y uruguayos se enfrenten por un lugar en la siguiente ronda del certamen internacional, donde el DT de la Academia buscará la manera de imponerse frente a los comandados por Diego Aguirre, ya que más allá de la presencia del zaguero de 35 años nacido en La Plata, tendrá que pensar un plan para que Adrián Martínez no esté muy solo en la franja de ataque.

Marcos Rojo podría ser titular vs. Peñarol. (Foto: Prensa Racing)

¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Peñarol?

La serie entre Racing y Peñarol sigue abierta. El próximo martes, en el Cilindro de Avellaneda, la Academia intentará revertir el marcador ante su público, mientras que el Carbonero buscará resistir con la misma garra que mostró en Montevideo. El encuentro será el 19 de agosto, a las 21:30, y se podrá ver por Disney+.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras llegó a costar 22 millones en Manchester United, este es el irrisorio valor de Marcos Rojo tras dejar Boca y llegar a Racing