Los equipos brasileños están conquistando la Copa Libertadores. Con grandes planteles, propios de un momento económico superior al del resto de Sudamérica, Brasil ganó las últimas tres ediciones y tiene dos representantes en la actual final. Aunque claro, donde hay fútbol hay una bandera argentina y hay un futbolista de nuestro país que disputará el partido por el título.

Después de un verdadero partidazo, Paranaense eliminó a Palmeiras en el Allianz Parque y se metió en la final de la Copa más importante del Continente. Enfrente estará Flamengo, que dejó en el camino a Vélez con un 2-1 en el Maracaná (6-1 el global). Y entre los 46 jugadores que estarán presentes en la definición sólo habrá un argentino. ¿Quién?

¿Quién es el único futbolista argentino que jugará la final de la Copa Libertadores?

Aunque Giorgian de Arrascaeta (uruguayo) y Arturo Vidal (chileno) son claves en el esquema del Flamengo, el equipo de Dorival Silvestre Júnior no tiene ningún argentino. En la vereda de enfrente, Felipe Scolari sí tiene sangre albiceleste en el banco de los suplentes.

Tal como pudo averiguar Bolavip, el único argentino que jugará la gran final de la Copa Libertadores el 29 de octubre es Tomás Cuello. Y si bien no es titular para Scolari, el ex Atlético Tucumán y RB Bragantino tendrá la gran chance de ser campeón de América a sus 22 años. Es mediapunta/delantero, jugó sólo 19 partidos en nuestro país y no convirtió goles.