Escándalo en la Copa Libertadores: el posteo que Liga de Quito tuvo que borrar ante el repudio de Peñarol, Nacional y todo Brasil

El conjunto ecuatoriano cometió un error en sus redes sociales tras meterse entre los mejores cuatro del torneo más importante de Sudamérica.

Por Lautaro Toschi

Liga de Quiero superó a Sao Paulo en Brasil
Liga de Quito superó a Sao Paulo en el Morumbí por 1 a 0 el pasado jueves y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. Los ecuatorianos habían ganado 2 a 0 en la ida y por eso el global terminó 3 a 0. Los dirigidos por Tiago Nunes se verán en la próxima instancia del certamen con Palmeiras, que viene de dejar en el camino a River.

Una vez terminado el encuentro, la cuenta oficial de la Liga de Quito quiso gastar a Sao Paulo con una publicación que terminó borrando minutos más tarde. Los ecuatorianos compartieron una imagen del marcador final en una de las pantallas del estadio y lo acompañaron con una frase sumamente desafortunada: “Definitivamente el Morumbí sí te mata”.

¿Por qué Liga de Quito borró el mensaje?

El pasado 27 de agosto de 2024 se vivió una de las jornadas más tristes en la historia del fútbol sudamericano. Luego de batallar tres días, Juan Izquierdo perdió la vida. El futbolista se desempeñaba en Nacional y tres días antes había sumado minutos ante Sao Paulo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En pleno Morumbí, el jugador cayó desplomado y fue atendido de urgencia, pero lamentablemente tres días después perdió la vida. Por tal motivo y habiendo ocurrido en el Morumbí ese episodio es que el mensaje de Liga de Quito fue tan desafortunado que terminaron borrándolo.

Nacional y Peñarol se manifestaron en sus redes

A través de sus redes sociales, Nacional compartió un texto en repudio a lo sucedido: “Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito. Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución, como para Sao Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial. Entendemos que estos mensajes atentan contra el trabajo conjunto que realizamos todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”.

Peñarol hizo lo propio: “El Club Atlético Peñarol expresa su más firme repudio al contenido de la publicación realizada por Liga de Quito tras el partido por Copa CONMEBOL Libertadores. No se puede permitir ni aceptar que se utilice la muerte para aludir a un resultado deportivo. El fútbol es un símbolo de pasión, pero hasta la pasión más grande tiene un límite, y ese límite está marcado por los valores, el respeto por la vida y por la familia de aquellos que dejaron todo en la cancha. Es inadmisible cualquier comunicación que no se elabore con la debida seriedad y respeto por hechos relacionados con el fallecimiento de deportistas. Rechazo absoluto. Hay cosas con las que no se juega”.

Enojo de brasileños en las redes sociales

