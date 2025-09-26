“Zico mejor que Maradona”: la polémica chicana de Flamengo tras eliminar a Estudiantes y pasar a semis de la Libertadores

Flamengo se convirtió en el último semifinalista de la Copa Libertadores en la noche del jueves tras un emotivo partido contra Estudiantes de La Plata. El Pincha ganó en el Uno, pero los penales vieron avanzar al Mengao tras la enorme actuación de Agustín Rossi, que contuvo las definiciones de Benedetti y Ascacibar.

Una vez terminado el encuentro, el equipo de redes sociales del club brasileño hizo todo lo posible para destacar la clasificación a semis por sobre el equipo argentino y realizó múltiples posteos en la cuenta de X a modo de chicana para festejar la clasificación, y más aún específicamente para destacar el haber eliminado al equipo argentino.

Uno de estos posteos incluyó una serie de sentencias de aspectos donde creen que Brasil es superior a Argentina. Esto incluye frases como mate helado es mejor que el mate caliente, el Brigadeiro es mejor que el alfajor, la samba mejor que el tango, el pastel de feira mejor que las empanadas, el churrasco mejor que el asado, el vino brasileño que el argentino y el real mejor valuado que el peso. Sin embargo, la más polémica, sin lugar a dudas, fue “Zico es mejor que Maradona“.

El polémico posteo del Mengao tras eliminar a Estudiantes. (X/Flamengo)

Nunca, jamás, en ningún debate serio sobre quién es el mejor de la historia, Zico ha entrado en la misma conversación que Diego Armando Maradona. En cualquier caso, es Pelé el único que pueden incluir en algún tipo de debate, pero claro, es una leyenda del Santos. Zico es la gran leyenda que tiene el Mengao en su historia.

La publicación llamó la atención incluso de sus propios fanáticos. “Una “broma” totalmente innecesaria e infantil con consecuencias futuras para nuestra afición, que sigue al equipo en el exterior; además de ser una falta de respeto hacia nuestro Héroe de ayer, el Arquero ARGENTINO Rossi, y contra ídolos eternos, como Válido, Doval, Fillol y Mancuso”, señaló el usuario @EduReis65.

“Calma CM, vamos a enfrentar a otro argentino. Confianza pero humildad, no somos iguales que ellos, somos mejores”, secundó @carloslasmarr. “No acredito ese posteo ¿En qué barrio de Rio nació Rossi?”, agregó @analeilah. “Sólo Flamengo puede vencer al Flamengo, hay que recordar que vamos a jugar contra otro equipo argentino en semifinales, le estamos dando combustible al enemigo“, concluyó @layssanntoss.

La cuenta de Flamengo en inglés también dejó su publicación para Estudiantes. Aunque claro un tanto más inofensiva, muy al estilo norteamericano, calificando con una “F” -la más baja posible- al club argentino por su actuación en los cuartos de final de la Libertadores y advirtiéndole: “Debieron estudiar más”.

En cualquier caso, son chicanas lógicas de haber eliminado al otro equipo en una instancia decisiva de un torneo importante y no deberían pasar más allá de eso.