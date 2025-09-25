Así quedó el cuadro de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras la eliminación de Estudiantes

La Copa Libertadores 2025 entró en etapas de definición y solo restan tres compromisos en el calendario del torneo para conocer al nuevo campeón. Solo un argentino está entre los cuatro mejores de la competencia y luchará contra dos brasileños y un ecuatoriano.

El martes comenzaron a cerrase las series y fue Racing el primero que accedió a las semifinales. La Academia volvió a triunfar por la mínima ante Vélez Sarsfield para quedarse ante su público en Avellaneda con la llave entre argentinos.

La acción continuó en miércoles en San Pablo con la clasificación de Palmeiras. El Verdao, que había sacado un resultado positivo en la ida, volvió a vencer a River Plate y avanzó con un contundente 5-2 en el resultado global.

Este jueves se definieron las últimas dos series. En el primer turno, Liga de Quito sorprendió a Sao Paulo en el Morumbí y se metió en semifinales, dónde chocará ante Palmeiras, otro paulista. Más tarde, Estudiantes se impuso por la mínima ante Flamengo en La Plata y forzó los penales, pero se topó ante Agustín Rossi y quedó eliminado.

El cuadro de semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)

Racing (ARG) vs. Flamengo (BRA)

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores

Los encuentros de ida de esta instancia se disputarán entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre. La vuelta, dónde se definirán los finalistas, se disputará una semana más tarde, entre el martes 28 y el miércoles 29 de octubre.

Cuándo y dónde es la final de la Copa Libertadores 2025

El campeón de la edición 2025 del certamen de clubes más prestigioso de CONMEBOL se conocerá el 29 de noviembre en Perú. El partido por el título se disputará ante más de 80 mil espectadores en el Estadio Monumental de Lima.

