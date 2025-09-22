La estadística de Borja que preocupa a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

La cuenta regresiva ya empezó. River ultima detalles para pisar fuerte en San Pablo, donde el miércoles irá por la heroica de revertir la serie ante Palmeiras, en el Allianz Parque, para meterse en semifinales de la Copa Libertadores. Y si bien Marcelo Gallardo todavía no dio señales sobre la formación que utilizará, deberá resolver las incógnitas en base a la necesidad más urgente del equipo: el gol.

En esa búsqueda, el nombre de Miguel Borja surge inevitablemente. El colombiano es una de las cartas de ataque con las que cuenta el entrenador, aunque es cierto que llega envuelto en una profunda sequía goleador y dudas futbolísticas. Lo dejó reflejado el último fin de semana en la derrota frente a Atlético Tucumán. Y es que, más allá del flojo rendimiento colectivo, Borja registró un número que encendió todas las alarmas: no realizó ni un solo remate al arco en 90 minutos de juego.

La estadística se vuelve todavía más preocupante si se le agrega aún más contexto. River necesitaba probar variantes en Tucumán, Gallardo eligió una formación alternativa para evaluar rendimientos y Borja tenía la chance de mostrarse. Sin embargo, el delantero pasó inadvertido, con apenas 22 toques de pelota en todo el partido, según datos de Sofascore.

De yapa, su compañero Facundo Colidio, que salió a los 78 minutos, tuvo prácticamente el doble de intervenciones (42), y hasta el juvenil Juan Bautista Dadín (reemplazo de Colidio) logró en casi un cuarto de hora rematar al arco, algo que Borja no consiguió en todo el encuentro.

Borja, una de las alternativas ofensivas de River ante Palmeiras (Getty Images).

El panorama no es alentador para el Colibrí. Aunque, por la escasez de variantes, aún conserva chances de que Gallardo lo analice como una opción para meterse entre los titulares. La lesión de Sebastián Driussi deja un hueco importante y el Muñeco posiblemente opte entre Colidio o el colombiano para que acompañen a Maximiliano Salas en ataque. Así, Borja podría tener una oportunidad única: la de redimirse en el partido más trascendente de la temporada para River.

Publicidad

Publicidad

El dato que podría jugar a favor de Borja

Más allá de las dudas que despierta, Borja tiene un punto a favor que lo distingue de sus compañeros: conoce a Palmeiras y al Allianz Parque. El colombiano vistió la camiseta del Verdao entre 2017 y 2020, donde disputó 112 partidos oficiales, convirtió 32 goles y repartió 7 asistencias.

En sus primeros meses, se ganó un lugar con rendimientos altos, aunque con el tiempo perdió protagonismo y terminó saliendo a préstamo a Junior y Gremio, antes de ser transferido definitivamente en 2022 al conjunto de Barranquilla. Ahora, con La Banda, buscará aplicar la temida ley del ex para cambiar su suerte personal y el destino de River en la Libertadores.

ver también Sede confirmada para el duelo entre River y Racing por Copa Argentina