Serie épica y penales: el pronóstico de la Inteligencia Artificial que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras

El miércoles pasado, en el mismísimo Estadio Monumental de Núñez, River Plate no la pasó para nada bien ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Es que el Millonario se vio netamente superado por el Verdao en los primeros 45 minutos y terminó viéndose derrotando por 2-1 de cara a su gente.

De esta manera, los comandados tácticamente por Marcelo Gallardo quedaron contra las cuerdas en torno a sus aspiraciones de meterse entre los cuatro mejores equipos de la actual edición del mencionado certamen continental. Ahora tendrá que jugarse el todo por el todo, sin ningún margen de error, en territorio brasileño.

Así las cosas, una vez más, la Inteligencia Artificial irrumpió la escena para despacharse con un pronóstico contundente sobre el propio partido de vuelta entre Palmeiras y River, el cual se desarrollará el próximo miércoles y podrá verse por intermedio de la pantalla de Disney+. Naturalmente, los hinchas Millonarios están muy atentos a este vaticinio.

Palmeiras se impuso por 2-1 en el partido de ida. (Foto: Getty)

La IA reveló cómo saldrá la vuelta entre Palmeiras y River

“La situación es complicada, ya que el equipo brasileño llega con una ventaja de 2-1 y ahora jugará en casa. Sin embargo, en el fútbol y más aún en un torneo tan apasionante como la Copa Libertadores, todo es posible. A pesar de la derrota en el partido de ida, hay algunos factores que podrían inclinar la balanza a favor de River. La clave será la presión alta y constante. Si el equipo de Gallardo logra ahogar la salida de Palmeiras desde el inicio, podría forzar errores que lleven a oportunidades de gol”, comenzó avisando “Gemini”.

“La fortaleza mental de River en la adversidad es un punto a favor. Este equipo ha demostrado en el pasado que se crece ante los desafíos más grandes y que no se da por vencido. Mi pronóstico: el partido será muy disputado y tenso. River logrará un gol al inicio del segundo tiempo que le dará el envión anímico necesario para buscar la victoria. El partido terminará 2-1 a favor de River, lo que llevará la serie a la prórroga y luego a los penales”, añadió.

“El primer gol lo marcará Miguel Borja. Será un gol de ‘9’ puro: un centro preciso desde la banda que el Colibrí conectará de cabeza, anticipándose a los defensores de Palmeiras. Ese tanto pondrá a River en partido y desatará el festejo de los hinchas que estarán empujando. El segundo gol lo anotará Facundo Colidio, a pura audacia. En tanto, el gol de Palmeiras lo convertirá Raphael Veiga“, continuó.

Por último, en torno a la definición desde los doce pasos, la Inteligencia Artificial pronóstico: “Los penales serán una prueba de nervios de acero. Gustavo Gómez, el capitán y uno de los líderes de Palmeiras, fallará el suyo, ya sea por una atajada de Franco Armani o por un tiro desviado. Luego, con la presión en su punto más alto, el encargado de ejecutar el penal decisivo para River será Miguel Borja. Con toda su frialdad, pateará al fondo de la red para desatar la locura. River ganará la tanda de penales por 4-3 y sacará pasaje para las semifinales de la Copa Libertadores”.

¿Cuándo se juega la vuelta entre River y Palmeiras?

El cotejo entre Palmeiras y River Plate, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de septiembre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo.

