La dura reflexión de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: “Defraudé a mi gente”

Este miércoles por la noche se llevó a cabo la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores de América 2025, donde Flamengo clasificó a la final y eliminó a Racing. Después de empatar sin goles en el Cilindro de Avellaneda y a raíz de la victoria por 1-0 en la ida, el conjunto brasileño selló el boleto a la última instancia donde todavía debe aguardar por el ganador de Palmeiras y Liga de Quito.

Luego de esta eliminación de la competición más importante del continente que se decidirá el próximo sábado 29 de noviembre en Lima, Gustavo Costas asistió a la conferencia de prensa protocolar que habitualmente diagrama la Conmebol al término de cada compromiso internacional, pero lo hizo de una manera muy particular y en contra de su voluntad por falta de ánimo.

Lo cierto es que el entrenador no ocultó su tristeza y se lo vio sumamente impactado por quedar afuera de la Copa Libertadores y a solo un paso de disputar la gran final. Lejos de intentar gambetear la situación y fiel a su característica personalidad, el director técnico sentenció: “Defraudé a mi gente”. Así comenzó sus declaraciones ante la prensa que dijo presente…

Gustavo Costas, director técnico de Racing. (Getty Images)

Más declaraciones de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing

En la misma sintonía que lo mencionado anteriormente, el experimentado DT amplió su discurso al respecto. “Quiero agradecerle a la gente por el gran apoyo que nos dio”, expresó en primera instancia para los fanáticos que colmaron el estadio y protagonizaron un histórico recibimiento. “Estuvimos a un paso, muy cerca y no lo logramos”, completó pocos segundos más tarde.

Inmediatamente después, Costas se sinceró con los periodistas presentes en la sala y reveló: “No tengo muchas ganas de hablar”. En ese preciso momento, hizo referencia a los jugadores y los elogió por los partidos que hicieron en la serie. “Los chicos dejaron todo. Como lo dije siempre, voy con ellos a la guerra. Quiero agradecerles por lo que hicieron por el equipo”, comunicó.

Luego, volvió a hacer hincapié en los simpatizantes de la Academia que no pasaron desapercibidos en la noche que se vivió en Avellaneda. “Hay que pasar esto, nos duele muchísimo. Estábamos muy ilusionados, como la gente. Fue extraordinario lo que hicieron“, sostuvo Gustavo. “Parecía q íbamos a lograrlo pero no pudimos”, volvió a insistir una vez más en el micrófono.

Gustavo Costas, director técnico de Racing en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo. (Getty Images)

Para cerrar la conferencia de prensa protocolar que organiza la Conmebol, el director técnico no tardó en manifestar su postura y se encargó de hacerla pública. De cara a los periodistas presentes en el establecimiento y frente a las cámaras, Costas fue muy sincero y aseguró: “No puedo hablar, no tenía ni ganas de venir pero sino tenía que pagar multa”.

